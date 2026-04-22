Elettra Lamborghini archivio KEYSTONE

Elettra Lamborghini torna a «Belve» dopo il caso del 2022 e si racconta senza filtri: tra amore per il marito Afrojack, confessioni intime e momenti decisamente sopra le righe.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Ritorno dopo lo stop: l’intervista saltata nel 2022 viene finalmente recuperata, senza censure.

Amore e vita privata: Lamborghini parla del legame con Afrojack, definendosi «maritosessuale» e ribadendo la solidità del loro rapporto.

Tra ironia e provocazione: battute esplicite e momenti surreali, incluso un siparietto sull’acronimo LGBTQ+. Mostra di più

Dopo anni di attesa e un precedente saltato all'ultimo momento, Elettra Lamborghini torna nello studio di «Belve».

Il suo debutto nel programma era infatti sfumato nel 2022: come aveva raccontato Francesca Fagnani a «Libero», l'intervista era stata cancellata dopo la richiesta di modifiche da parte della cantante e sostituita con quella a Paola Ferrari.

Questa volta, invece, come riferisce fra gli altri «Vanity Fair», la 32enne si presenta senza filtri, alternando confessioni personali a momenti ironici.

Quando Fagnani riprende una sua vecchia dichiarazione sulla bisessualità, la risposta è diretta: oggi non prova attrazione, né per uomini né per donne, al di fuori del marito. «Se non ci fosse mio marito non so quanto sarei interessata. Sono maritosessuale», dice, raccontando anche un recente episodio a Miami per sottolineare il concetto.

Sul marito

Il legame con Afrojack - nome d'arte del dj olandese Nick van de Wall - resta centrale nel racconto. I due si sono conosciuti nel 2018 durante un festival musicale e in breve tempo la relazione si è consolidata, fino al matrimonio celebrato il 26 settembre 2020 a Villa Balbiano, sul Lago di Como.

«Quando l'ho incontrato gli ho detto che, se mi avesse baciata quella sera, non mi avrebbe più rivista», aveva spiegato lei in passato.

Una scelta di prudenza che, secondo la cantante, ha rafforzato il rapporto. «Abbiamo trovato il nostro equilibrio. Non sono gelosa, lui non me ne dà motivo», racconta, aggiungendo di preferire oggi dirgli «ti adoro» perché lo sente più autentico.

Una puntata movimentata

Nel corso dell'intervista non mancano momenti più sopra le righe. Alla domanda sul suo peggior difetto, Lamborghini risponde con una battuta provocatoria che sorprende la conduttrice e dà vita a uno degli scambi più surreali della puntata.

«Non so la vostra, ma la mia passera mi fa penare. Più dolori che gioie, non è come la descrivono tutti». Tutti chi? «Gli uomini! La mia patonga ha qualche problema!».

Infine, spazio anche a un siparietto leggero sul significato dell'acronimo LGBTQ+. Alla richiesta di spiegarlo, la cantante si mostra incerta, scherzando sull'evoluzione continua delle lettere e sui suoi ricordi legati ai Pride.

Anche qui, il tono resta ironico e spontaneo, in linea con lo stile dell'intervista.