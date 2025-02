La cantante e personaggio televisivo Elettra Lamborghini è la co-conduttrice della terza serata del Festival firmata da Carlo Conti. KEYSTONE

La cantante e personaggio televisivo Elettra Lamborghini è la co-conduttrice della terza serata del Festival firmata da Carlo Conti. Dove ha debuttato, qual è stato il suo percorso? Cosa si sa della sua vita privata?

Paolo Beretta, Alessia Moneghini Paolo Beretta

Hai fretta? blue News riassume per te Elettra Lamborghini, come suggerisce il suo cognome, proviene dalla ricca famiglia attiva nel ramo automobilistico.

Dopo alcune esibizioni come cantante in discoteca partecipa a numerosi reality in TV.

Diventa anche presentatrice sul canale MTV.

Nel 2020 partecipa come concorrente a Sanremo.

Dichiaratamente bisessuale, sposa nel 2020 il DJ olandese Afrojack. Mostra di più

Elettra Miura Lamborghini, classe 1994, è figlia dell'imprenditore Tonino Lamborghini, nonché nipote di Ferruccio Elio Arturo Lamborghini, fondatore dell'omonima casa automobilistica italiana.

La carriera dell'ora 31enne inizia nelle discoteche della Lombardia nelle quali si esibisce e nel 2015 è ospite dello show «Chiambretti Night». Nel 2016 partecipa al reality «Super Shore 16», trasmesso in Spagna e America Latina. Nello stesso anno è tra i protagonisti dello show di MTV «Riccanza».

Tanta reality TV

Il 2017 vede Elettra prendere parte ad altri due reality: «Gran Hermano Vip» e «Geordie Shore». Nello stesso anno collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta nel singolo Lamborghini RMX.

Nel 2018 pubblica il suo primo singolo solista, «Pem Pem», presenta su MTV «Italia Ex on the Beach Italia» e a settembre lancia il secondo singolo, Mala.

L'anno successivo è tra i coach di «The Voice of Italy». Nel mese di giugno esce il suo primo album intitolato «Twerking Queen».

Partecipa a Sanremo

Nel 2020 è tra i Campioni in gara al Festival di Sanremo con «Musica (e il resto scompare)». Nel giugno dello stesso anno esce il singolo «La isla» in collaborazione con Giusy Ferreri.

Nel 2021 è opinionista a «L'isola dei famosi». L'anno si chiude con la pubblicazione del brano natalizio «A mezzanotte (Christmas Song)» e la conduzione di Miss Italia.

Nel 2022 al Madame Tussauds Amsterdam viene presentata la statua in cera di Elettra Lamborghini. Nel mese di giugno realizza con Rocco Hunt e Lola Indigo la hit «Caramello». In TV conduce, sul Nove, «Only Fun – Comico Show».

Un'amante degli animali... un po' suora

Grazie al mondo dei reality, ma anche a quello dei social media, Elettra spicca per la sua personalità aperta e spiritosa. È una grandissima amante degli animali, infatti possiede molti cani e cavalli, essendo anche una cavallerizza.

Non mangia nemmeno più carne e la dieta vegana sarebbe il suo segreto dietro il dimagrimento che l'ha vista al centro dei rotocalchi italiani gli anni scorsi. Inoltre è anche astemia.

Non ha neanche mai nascosto di essersi rifatta il seno, ma nega di essersi sottoposta ad altri interventi di chirurgia estetica, specialmente per quando riguarda il suo lato B, che sarebbe tutto au naturel. Non a caso, il suo fondoschiena le è valso l'appellativo di regina del twerking.

La cantante è dichiaratamente bisessuale, ma a parte del suo attuale marito, il DJ olandese Afrojack, che ha sposato il 26 settembre 2020 sul Lago di Como, si sa poco di altre sue relazioni.

Non stupisce però: in passato ha dichiarato - proprio ad Alessandro Cattelan - che nonostante il suo aspetto provocatorio è una «suora».