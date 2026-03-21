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L'intervista Elettra Lamborghini: «Festini bilaterali? Magari»

Covermedia

21.3.2026 - 13:00

Elettra Lamborghini
Elettra Lamborghini

L'intervista a Vanity Fair fa chiarezza tra percezioni e realtà, mentre prende forma il progetto live «Canzonissima».

Covermedia

21.03.2026, 13:00

21.03.2026, 14:05

Non solo immagine provocatoria e leggerezza televisiva: Elettra Lamborghini torna a raccontarsi ridefinendo il proprio percorso pubblico e musicale.

Negli anni, la narrazione attorno al suo personaggio si è spesso concentrata su eccessi e spettacolo, ma oggi il racconto si sposta su un piano più concreto.

Nel dialogo con Vanity Fair, la 29enne affronta direttamente uno dei luoghi comuni più diffusi, smontandolo con una battuta diventata subito centrale: «Festini bilaterali? Magari. In realtà lavoro tantissimo». Una risposta che ribalta la prospettiva e restituisce una dimensione più strutturata del suo impegno professionale.

Il progetto «Canzonissima»

La costruzione dell'immagine resta parte integrante del personaggio, ma si accompagna a una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nel panorama pop. Il riferimento all'Eurovision, sfiorato ma non concretizzato, si inserisce in questa fase come occasione mancata ma significativa, che continua a rappresentare un possibile sviluppo futuro.

Parallelamente, il focus si sposta sul palco. Il progetto «Canzonissima» richiama una dimensione di intrattenimento più diretta e popolare, pensata per ristabilire un contatto autentico con il pubblico e superare la sola esposizione mediatica.

Le prime date del tour estivo sono in via di definizione e accompagneranno nuove uscite musicali già annunciate per i prossimi mesi, segnando un ritorno strutturato alla dimensione live.

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