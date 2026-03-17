Elettra Lamborghini

A «Verissimo» la cantante si lascia andare a una confessione intima su paure e affetti più profondi.

Covermedia Covermedia

Reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo con «Voilà», Elettra Lamborghini è stata tra gli ospiti dell’ultima puntata di «Verissimo» su Canale 5.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, l’artista ha mostrato un lato molto più vulnerabile rispetto all’immagine ironica e provocatoria che spesso la accompagna nelle apparizioni pubbliche.

Durante l’intervista, la cantante ha raccontato di attraversare una fase della vita segnata da una forte apprensione per le persone a cui è più legata. Un pensiero che, come ha spiegato nel programma, emerge soprattutto quando riflette sugli affetti più importanti della sua quotidianità.

«Adesso sono in una fase in cui ho il terrore che succeda qualcosa a qualcuno», ha confessato durante la conversazione, sorprendendo la conduttrice e il pubblico con una dichiarazione molto personale.

Paura di perdere chi ama

Nel corso dell’intervista, l’artista ha citato in particolare il marito Afrojack, il DJ e produttore olandese con cui è sposata dal 2020, oltre alle sorelle e alla famiglia. Proprio il forte legame con loro, ha spiegato, rende più intensa la paura di perdere chi ama.

Il tema si lega anche a una riflessione più ampia sulla maternità, un argomento che la cantante ha affrontato più volte negli ultimi mesi parlando delle sue esitazioni e delle paure legate al futuro.

L’ospitata a «Verissimo» arriva in un periodo di grande visibilità per Lamborghini, che continua a dividersi tra musica, intrattenimento e partecipazioni ai principali programmi del piccolo schermo, mantenendo un rapporto costante con il pubblico.