Elettra Lamborghini

La cantante e influencer guiderà la nuova edizione del docu‑reality di Rai 2, che si rinnova puntata dopo puntata.

Sarà dunque Elettra Lamborghini a condurre la prossima stagione di «Boss in incognito».

La notizia, confermata da AffariItaliani.it, segna il passaggio di testimone tra due volti molto diversi ma entrambi amati dal pubblico.

Decisivo l'addio di Giusti a Rai 2, in partenza per Mediaset con un nuovo game show in preserale, al via da gennaio. A raccogliere il suo testimone sarà la vulcanica Elettra, pronta a portare dietro le quinte il suo stile diretto, ironico e inconfondibile.

Formula rinnovata

Ma non si tratta solo di un cambio alla conduzione. La nuova edizione prevede una formula rinnovata: «Il «boss» cambierà di puntata in puntata... Vedremo dunque in ogni emissione una celebrity differente che vestirà i panni del boss in incognito all'interno dell'azienda protagonista di puntata...».

Un modo per dare freschezza al format, che unisce intrattenimento e realtà aziendale.

Si partirà a settembre

La messa in onda è prevista per settembre, con appuntamenti settimanali – con ogni probabilità il lunedì – a inaugurare la stagione autunnale di Rai 2.

I dettagli ufficiali arriveranno durante la presentazione dei palinsesti Rai 2025‑26, in programma a Napoli.

Con Elettra Lamborghini al timone e un cast di ospiti pronti a mettersi in gioco, «Boss in incognito» promette una stagione frizzante, tra sorprese, imprevisti e incursioni inaspettate nelle vite (e nelle fabbriche) degli italiani.