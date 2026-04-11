Elettra Lamborghini racconta un incidente avvenuto sotto la doccia: «Sacrilegio»

La cantante bolognese ha condiviso con i follower un episodio doloroso capitatole alcuni giorni fa, quando un braccialetto le si è impigliato nel piercing che aveva al capezzolo: «Mi mancava tanto così e mi veniva il capezzolo biforcuto!».

Con il tono ironico che tanto la contraddistingue, ma anche un po' affranto, Elettra Lamborghini ha condiviso con i propri follower una disavventura capitatale alcuni giorni fa.

La cantante bolognese ha raccontato, come riporta tra gli altri il portale «Gossip», di aver dovuto rinunciare a un piercing molto particolare che portava da tempo.

In una storia su Instagram ha spiegato che, mentre faceva la doccia, un braccialetto che porta al polso le si è impigliato nel piercing che aveva al capezzolo, tanto da rischiare di strapparselo via: «Mi mancava tanto così e mi veniva il capezzolo biforcuto!».

Diversi tentativi per tentare di rimediare alla situazione

Prima di decidere di chiudere il piercing, la 31enne ha provato diverse soluzioni: ha tentato di spingere il gioiello verso il fondo e ha usato del nastro adesivo per tentare di tenere chiuso il buco, il che le ha pure causato la comparsa di vesciche. Ma niente da fare.

Dopo 13 anni ha dunque dovuto rimuovere il piercing, proprio quello che ha confessato essere «il più doloroso in assoluto». E ricordiamo che la cantante qualche anno aveva detto che ne aveva oltre 40 sul suo corpo.

Per il futuro, una volta guarita, ha comunque espresso l'intenzione di rifarsi il piercing.