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Il dopo Festival Elettra Lamborghini registra il marchio «festini bilaterali»

Covermedia

14.3.2026 - 09:00

Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo.
Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo.
KEYSTONE

La frase «festini bilaterali», detta dalla cantante Elettra Lamborghini, è diventata celebre durante il recente festival di Sanremo. Questa darà il nome a un marchio di moda e cosmetici.

Covermedia

14.03.2026, 09:00

«I festini bilaterali» di Elettra Lamborghini diventano un brand.

Come riportato da Adnkronos, la cantante ha infatti depositato la documentazione per registrare la frase, pronunciata in diretta al recente festival di Sanremo.

«Lamborghini ha presentato la domanda di registrazione per il marchio verbale Festini bilaterali, destinato a una vasta quantità di prodotti e servizi: dai cosmetici ai capi di abbigliamento, dalla musica digitale ai dispositivi elettronici, fino all'organizzazione di eventi di intrattenimento», scrive l'agenzia. «A curare la tutela del marchio è lo studio Mondial Marchi».

Lamborghini si era lamentata sul palco con Carlo Conti e Laura Pausini di non essere riuscita a chiudere occhio durante le cinque serate del festival a causa della musica alta, proveniente dall'esterno.

Per fuggire dal caos sanremese, Elettra era volata a Montecarlo, ma anche lì aveva faticato a prendere sonno. «C'era un festino, mi hanno detto che era l'addio al celibato di Charles Leclerc», ha spiegato Elettra a «Domenica In».

A tutto Festival. Elettra Lamborghini via da Sanremo: «Troppi festini, dormo a Montecarlo». Ma anche lì...

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