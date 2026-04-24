La cantante italiana Elettra Lamborghini. IMAGO/ZUMA Press

Elettra Lamborghini ha rivelato nelle storie di Instagram di essersi pentita di aver partecipato al programma di Francesca Fagnani «Belve». La cantante sostiene che non avrebbe dovuto fare l'intervista sapendo «di essere in totale burnout».

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la messa in onda, Elettra Lamborghini si è pentita di aver fatto l'intervista a «Belve».

Sulle sue storia di Instagram la cantante ha ammesso che non le è piaciuta, ma che è stata colpa sua: «Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout».

Già nel 2022 l'ereditiera della casa automobilistica non aveva firmato la liberatoria alla trasmissione dell'intervista con Francesca Fagnani. Mostra di più

Subito dopo la messa in onda della puntata di «Belve», Elettra Lamborghini ha espresso il suo pentimento attraverso le storie di Instagram.

Come riporta, tra gli altri, «Vanity Fair Italia», la cantante lo ha fatto ha pubblicando due immagini mentre guardava l'intervista.

«Personalmente? No, non mi è piaciuta l'intervista», ha scritto senza mezzi termini, ma non ha attribuito la responsabilità al format o alla conduttrice Francesca Fagnani.

Al contrario ha preferito fare autocritica: «Faccio mea culpa... Non avrei dovuto accettare sapendo in questo momento di essere in totale burnout. Un aggettivo? Too much... Ma lo sapevo, non ci ho dormito per giorni».

La cantante ha quindi ammesso di aver affrontato l'intervista in un periodo difficile e il risultato non l'ha convinta.

Non è la prima volta

Non è però la prima volta che l'erede della casa automobilistica si trova in questa situazione con il programma «Belve».

Infatti nel 2022 aveva già registrato un'intervista con la giornalista romana che però non è mai stata trasmessa. La cantante aveva deciso di non firmare la liberatoria necessaria per la messa in onda.

La conduttrice aveva commentato l'accaduto in un'intervista a «Libero», spiegando di aver tagliato il servizio dopo la richiesta di revisione da parte della cantante.

«Non potevo certo dirle di sì perché a nessun ospite concedo di fare l'editing dell'intervista, trovo sia una prepotenza (...). Forse si è pentita di qualche dichiarazione», aveva dichiarato la giornalista.

Secondo «Dagospia» le dichiarazioni in questione riguardavano la «sessualità» di Elettra. Sempre su Instagram quest'ultima ha aggiunto: «Adesso capisco perché non firmai la liberatoria».

Un'intervista coerente o costruita?

Come scrive la rivista italiana, sul web si è acceso il dibattito.

Alcuni utenti l'hanno definita «too much» e «troppo costruita». Altri invece hanno sostenuto che sia stata coerente con l'identità pubblica, «sopra le righe», della cantante.

In ogni caso, Elettra sembra aver tratto un insegnamento per il futuro: «Direi lezione imparata: non accettare interviste quando sono sull'orlo dell'esaurimento», ha concluso su Instagram.