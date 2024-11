Harrison Ford, celebre anche per aver interpretato Han Solo in Guerre Stellari, aveva appoggiato Joe Biden nel 2020 (foto d'archivio). sda

Harrison Ford è l'ultima star di Hollywood in ordine di tempo a scendere in campo per Kamala Harris.

«Quando decine di ex membri dell'amministrazione Trump lanciano l'allarme e ti dicono di non farlo rieleggere, devi prestare attenzione», ha detto l'attore spiegando in un video di aver colto al volo l'opportunità di dichiararsi «pur non avendo mai voluto parlare troppo di politica».

Elezioni americane del 2024 Il 5 novembre l'America eleggerà un nuovo presidente. Non solo il presidente, ma anche 35 seggi del Senato, l'intera Camera dei Rappresentanti e undici governatori. blue News accompagnerà la fase calda del duello per la Casa Bianca non solo con uno sguardo dalla Svizzera, ma anche con reportage direttamente dagli Stati Uniti. Patrick Semansky/AP/dpa

«Ci dicono cose importanti e non sono mollaccioni. Sono governatori e generali che si sono schierati contro il leader del partito che hanno difeso per tutta la loro vita e che per la prima volta voteranno per qualcuno che non ha una 'R' di Repubblicano) accanto al nome perché sanno che cosa importa veramente», ha proseguito l'82enne Harrison, di recente in tv nella serie di Apple Tv+ «Shrinking» su uno psicanalista col Parkinson.

L'Han Solo di Guerre Stellari ha dato l'endorsement a un candidato alla Casa Bianca solo in un altro caso: nel 2020, ala vigilia del voto, aveva appoggiato Joe Biden.

Stavolta – ha spiegato – non è necessariamente sempre d'accordo con le proposte del team Harris-Walz: «Non sono perfetti, ma credono nello stato di diritto e nella scienza. E credono che quando governi, governi per tutti gli americani».

