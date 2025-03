Elio contro la canzone vincitrice di Sanremo: «È cantata con l’autotune, una vera umiliazione»

Elio, pseudonimo di Stefano Belisari, durante uno spettacolo a Verona il 30 giugno 2024 IMAGO/Gruppo LiveMedia

Intervistato da «Il Giorno», il frontman del gruppo «Elio e le Storie Tese» ci è andato giù duro, non solo in merito a «Balorda Nostalgia» di Olly, ma in generale sulla musica italiana contemporanea. Ecco cosa ha detto.

Stefano Belisari, meglio noto come Elio del gruppo musicale italiano «Elio e le Storie Tese», si esibisce con lo spettacolo «Quando un musicista ride» il 6 e 7 marzo al Teatro Arcimboldi di Milano.

In un'intervista a «Il Giorno», oltre a parlare di ciò che mette in scena e affermando che ha ricevuto un'accoglienza positiva dal pubblico dopo alcuni aggiustamenti, ha condiviso le sue opinioni sullo stato attuale della musica.

Il 64enne confronta quella di oggi con quella del passato, sostenendo che ormai non ci sono più state innovazioni significative. «Il rock di oggi o imita quello degli anni '70 o è esattamente lo stesso. La domanda è: cosa è stato inventato di nuovo? Nulla», ha dichiarato al quotidiano.

Secondo lui, la musica contemporanea non è peggiore, semplicemente non esiste. Riguardo al rap, Elio ha commentato: «Non voglio sembrare antiquato, ma non considero il rap vera musica. È spesso un collage di elementi preesistenti creato da persone che non sanno suonare».

Parole dure contro la canzone di Olly

Elio ha anche parlato delle canzoni di Sanremo, non risparmiando dure critiche anche al vincitore: Olly.

In merito alla canzone che lo ha portato ad alzare il trofeo del Festival, «Balorda Nostalgia», ha commentato: «Il fatto che sia stata cantata con l'autotune è stata un'umiliazione massima».

La sua speranza è che i giovani musicisti tornino a condividere la sua passione e determinazione: «Mi sento come un anziano con l'energia di spaccare, desideroso di vedere i ventenni fare lo stesso, invece di usare l'autotune.»

«Ma non tutto è negativo: ci sono giovani musicisti che suonano con grande abilità».

Dopo il tour, «Elio e le Storie Tese» si esibiranno al Concertozzo il 4 e 5 luglio al Parco Ragazzi del '99 di Bassano del Grappa, nella provincia di Vicenza, giunto alla quarta edizione.

«Ogni anno facciamo progressi nell'inclusione dei ragazzi autistici nell'organizzazione dell'evento e intendiamo continuare su questa strada», ha concluso Elio.

