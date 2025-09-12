Stefano "Elio" Belisari

Elio torna a teatro con «Quando un musicista ride», un omaggio a Jannacci e alla Milano surreale: regia di Giorgio Gallione, musiche curate da Paolo Silvestri, date in tutta Italia.

Covermedia Covermedia

Elio porta in scena un omaggio d’autore.

A breve il musicista salirà sulla ribalta per «Quando un musicista ride», viaggio tra canzone d'autore e cabaret, che accende il legame con Enzo Jannacci.

«È uno spettacolo che parte da Jannacci... è un po' la Milano degli anni '60-'70 portata sul palcoscenico», spiega l'artista. Lo show alterna brani e monologhi con citazioni di Gaber, Cochi e Renato, nel solco del teatro canzone.

La squadra è solida: regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, arrangiamenti di Paolo Silvestri. Sul palco con Elio suonano Alberto Tafuri (pianoforte), Martino Malacrida (batteria), Pietro Martinelli (basso e contrabbasso), Matteo Zecchi (sassofono) e Giulio Tullio (trombone).

Dopo l'acclamato «Ci vuole orecchio», il nuovo progetto amplia lo sguardo sulla comicità musicale italiana, tra canto e disincanto.

Il tour attraversa teatri e festival: Cagliari 31 ottobre 2025, Belluno 21 novembre 2025, Roma 9 dicembre, poi Reggio Emilia, Cremona, Como, Varese e altre piazze. Biglietti e info su TicketOne e Vivaticket, oltre ai siti dei teatri.

«All'interno di Quando un musicista ride abbiamo messo qualche parlato della coppia Ponzoni-Pozzetto», racconta Elio ad «Amica», sottolineando il dialogo con la tradizione comica milanese.