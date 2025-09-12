  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Musica Elio torna in teatro con «Quando un musicista ride»

Covermedia

12.9.2025 - 13:00

Stefano "Elio" Belisari
Stefano "Elio" Belisari

Elio torna a teatro con «Quando un musicista ride», un omaggio a Jannacci e alla Milano surreale: regia di Giorgio Gallione, musiche curate da Paolo Silvestri, date in tutta Italia.

Covermedia

12.09.2025, 13:00

12.09.2025, 13:05

Elio porta in scena un omaggio d’autore.

A breve il musicista salirà sulla ribalta per «Quando un musicista ride», viaggio tra canzone d'autore e cabaret, che accende il legame con Enzo Jannacci.

«È uno spettacolo che parte da Jannacci... è un po' la Milano degli anni '60-'70 portata sul palcoscenico», spiega l'artista. Lo show alterna brani e monologhi con citazioni di Gaber, Cochi e Renato, nel solco del teatro canzone.

La squadra è solida: regia e drammaturgia di Giorgio Gallione, arrangiamenti di Paolo Silvestri. Sul palco con Elio suonano Alberto Tafuri (pianoforte), Martino Malacrida (batteria), Pietro Martinelli (basso e contrabbasso), Matteo Zecchi (sassofono) e Giulio Tullio (trombone).

Dopo l'acclamato «Ci vuole orecchio», il nuovo progetto amplia lo sguardo sulla comicità musicale italiana, tra canto e disincanto.

Il tour attraversa teatri e festival: Cagliari 31 ottobre 2025, Belluno 21 novembre 2025, Roma 9 dicembre, poi Reggio Emilia, Cremona, Como, Varese e altre piazze. Biglietti e info su TicketOne e Vivaticket, oltre ai siti dei teatri.

«All'interno di Quando un musicista ride abbiamo messo qualche parlato della coppia Ponzoni-Pozzetto», racconta Elio ad «Amica», sottolineando il dialogo con la tradizione comica milanese.

I più letti

Parco veicoli dell'Esercito talmente obsoleto che Pfister è costretto a chiamare... il TCS
A Chicago la gente ha paura: «Quello che Trump sta facendo è spaventoso»
«Fanno escursioni in reggiseno, sono un pericolo»: un alpinista esperto regola i conti con i turisti
L'esercito di Kiev usa i russi accerchiati come esca
Miss Arizona, podcaster, mamma: ecco chi è Erika, la vedova di Charlie Kirk

Altre notizie

Intrattenimento. Jay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

IntrattenimentoJay-Z punta su Times Square: aprirà un casinò nel cuore di Broadway

Ecco quale. Amadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Ecco qualeAmadeus non esclude un ritorno in futuro a Sanremo: «Ma a una sola condizione»

Lieto evento. È nato il primo figlio di Saoirse Ronan e Jack Lowden

Lieto eventoÈ nato il primo figlio di Saoirse Ronan e Jack Lowden