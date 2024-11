Elisa Esposito passa dalle lezioni di «corsivo» a OnlyFans, la madre: «Meglio che un lavoro faticoso»

Elisa Esposito con la madre Foto Facebook

La giovane, diventata famosa - soprattutto in Italia, ma anche alle nostre latitudini - grazie alle sue «lezioni di corsivo», sta ricevendo molte critiche per essere approdata sulla piattaforma OnlyFans. Ma sua madre la sostiene con fermezza.

Redazione blue News ai-scrape

Hai fretta? blue News riassume per te Elisa Esposito, conosciuta sui social come la «prof di corsivo», è nuovamente al centro delle polemiche per essere approdata sulla piattaforma OnlyFans.

La giovane influencer ha ricevuto critiche da più parti, ma a difenderla è intervenuta sua madre Cinzia.

In un video pubblicato su Instagram, la donna ha risposto ai detrattori della figlia, affermando che lavorare su OnlyFans è preferibile a un impiego tradizionale di otto ore al giorno. Mostra di più

Elisa Esposito, conosciuta sui social come la «prof di corsivo» (un’imitazione esasperata ed esagerata della tipica parlata milanese, ndr.), è nuovamente al centro delle polemiche per essere approdata sulla piattaforma OnlyFans, ossia un servizio di contenuti a pagamento, usato principalmente per l'intrattenimento degli adulti.

La giovane influencer ha ricevuto critiche da più parti, ma a difenderla è intervenuta sua madre Cinzia, come riporta tra gli altri «La Stampa».

In un video pubblicato su Instagram, la donna ha risposto ai detrattori della figlia, affermando che lavorare su OnlyFans è preferibile a un impiego tradizionale di otto ore al giorno.

Sebbene il video sia stato successivamente rimosso, le sue dichiarazioni hanno continuato a suscitare discussioni.

La madre: «Chi vive nel passato è libero di farlo»

Cinzia ha dichiarato: «Elisa su OnlyFans? Meglio che spaccarsi la schiena 8 ore al giorno». Ha poi criticato chi attacca la figlia, sostenendo che chi vive nel passato è libero di farlo, ma che sua figlia ha fatto bene a scegliere quella strada.

Elisa ha in seguito risposto a un commento che insinuava che un giorno avrebbe dovuto cercare un lavoro tradizionale, affermando: «Non avrò mai bisogno di lavorare, ci siete già voi che lo fate».

Le critiche non si sono fermate, e madre e figlia hanno pubblicato un altro video. In questo Cinzia ha ribadito la sua posizione, chiedendosi perché le persone si scandalizzino.

Ha concluso dicendo che, invece di scrivere commenti inutili, le persone dovrebbero apprezzare la sua mentalità aperta.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.