Elisa in una foto d'archivio IMAGO/Matteo Gribaudi

La cantante Elisa, visibilmente sconvolta, ha condiviso un video sui social in cui esprime la propria angoscia per la situazione critica vicino a Gaza, chiedendo aiuto immediato.

Hai fretta? blue News riassume per te Elisa ha condiviso un video nel quale appare visibilmente sconvolta per le vicissitudini della Global Sumud Flotilla.

«Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti», implora l'artista italiana, piangendo.

La 47enne, già ad agosto, aveva sostenuto ed elogiato la flotta umanitaria diretta verso Gaza per portare aiuti umanitari.

Nel suo ultimo video la cantante ha taggato la premier italiana Meloni, nella speranza che Roma porti aiuti ai volontari in mare. Mostra di più

La cantante Elisa, nota per il suo impegno umanitario, ha condiviso un video sui social media in cui appare visibilmente sconvolta.

Nel video, pubblicato nella notte tra mercoledì e giovedì, come riportato anche da «Gossip.it», la 47enne esprime la sua angoscia per la situazione critica che si sta verificando a poche miglia da Gaza.

Diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, un'iniziativa che la cantante ha sostenuto con fervore, sono state intercettate e alcune addirittura abbordate.

Con la voce rotta dal pianto lei lancia un appello disperato: «Stanno morendo!», sottolinea, chiedendo un intervento immediato.

Seduta accanto al suo pianoforte, Elisa implora: «Adesso che hanno bloccato la Global Sumud Flotilla, portate voi gli aiuti. In poche ore, portateli voi gli aiuti. Perché stanno morendo!».

Nel suo appello, tagga anche la premier italiana, Giorgia Meloni, sperando in un intervento rapido.

«Stanno cercando di ridare dignità all'umanità intera»

Alla fine di agosto, Elisa aveva elogiato la Global Sumud Flotilla per la loro missione umanitaria e pacifica.

In un post, aveva scritto: «Dobbiamo supportarli, dobbiamo cercare di dar loro attenzione mediatica e non abbandonarli: è molto importante per proteggere le loro vite che l’attenzione mediatica rimanga alta su questa missione. Stanno cercando di arrivare là dove i governi stanno fallendo, stanno cercando di ridare dignità all’umanità intera con questo gesto, una dignità che ultimamente è andata persa».

Recentemente, l'artista di ha anche partecipato a una manifestazione a Trieste contro la guerra a Gaza.