TV Elisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1

Covermedia

2.10.2025 - 16:30

Elisa Isoardi
Elisa Isoardi

Elisa Isoardi torna in tv con il nuovo format «Bar Centrale», in onda da sabato 4 ottobre 2025 alle 14 su Rai1, subito dopo il Tg1, con cadenza settimanale.

La conduttrice descrive il programma come un viaggio nel cuore della provincia italiana: a ogni puntata un bar locale diventerà luogo di conversazione e racconto. Isoardi spiega che il progetto nasce per dare voce alle realtà territoriali spesso trascurate, attraverso storie semplici, dialoghi e ospiti.

Ad accompagnarla nel racconto alcune firme note: Serena Bortone affiancherà Isoardi per offrire pluralità di voci, mentre Gigi Marzullo e Rosanna Lambertucci saranno altri interlocutori ricorrenti nei dibattiti del programma.

Prodotto da Stand By Me per Rai1, «Bar Centrale» unirà elementi di talk, reportage e storie di quotidianità, distaccandosi dalle rubriche più convenzionali.

Per Isoardi il debutto rappresenta anche la celebrazione dei suoi 20 anni in Rai: con questo nuovo show punta a rafforzare il suo legame col pubblico attraverso un racconto autentico della vita nelle comunità italiane.

