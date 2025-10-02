TVElisa Isoardi debutta con «Bar Centrale» su Rai1
Elisa Isoardi torna in tv con il nuovo format «Bar Centrale», in onda da sabato 4 ottobre 2025 alle 14 su Rai1, subito dopo il Tg1, con cadenza settimanale.
La conduttrice descrive il programma come un viaggio nel cuore della provincia italiana: a ogni puntata un bar locale diventerà luogo di conversazione e racconto. Isoardi spiega che il progetto nasce per dare voce alle realtà territoriali spesso trascurate, attraverso storie semplici, dialoghi e ospiti.
Ad accompagnarla nel racconto alcune firme note: Serena Bortone affiancherà Isoardi per offrire pluralità di voci, mentre Gigi Marzullo e Rosanna Lambertucci saranno altri interlocutori ricorrenti nei dibattiti del programma.
Prodotto da Stand By Me per Rai1, «Bar Centrale» unirà elementi di talk, reportage e storie di quotidianità, distaccandosi dalle rubriche più convenzionali.
Per Isoardi il debutto rappresenta anche la celebrazione dei suoi 20 anni in Rai: con questo nuovo show punta a rafforzare il suo legame col pubblico attraverso un racconto autentico della vita nelle comunità italiane.