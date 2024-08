Elisa Isoardi

La conduttrice è tornata a parlare del grande amore con il leader della Lega.

Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Elisa Isoardi è ancora single: dopo Matteo Salvini non ha vissuto altre relazioni importanti.

La relazione tra la Isoardi e il leader della Lega è durata dal 2014 al 2018.

Dal 14 settembre la 41enne condurrà nuovamente «Linea Verde Italia». Mostra di più

Elisa Isoardi è ancora single: dopo Matteo Salvini non ha vissuto altre relazioni importanti.

«Sono single, ho un bell'equilibrio e il lavoro è centrale nella mia esistenza. Dopo che vivi un amore grande e completo è difficile accontentarsi. Certi sentimenti totalizzanti non sono semplici da replicare», ha ammesso al settimanale Gente.

La relazione tra Elisa Isoardi e Matteo Salvini è durata dal 2014 al 2018.

Cercare un compagno non è un'impresa facile: la conduttrice sente di voler accanto solo qualcuno che possa completarla, che possa essere un valore aggiunto: «Solo uomini completi, risolti, che non entrano in competizione. E questo mix è difficile da trovare. Oggi le donne sono super emancipate e spesso loro non reggono il confronto. Non sono una preda! Di solito sono io che scelgo quando aprirmi a una persona che mi piace. Non sono passiva, sono parte attiva nel decidere chi frequentare», ha spiegato.

E poi: «Secondo mia madre io non farò mai figli, mi vede troppo concentrata sul lavoro. Invece mio padre a volte mi chiede come mai non gli presento qualcuno. Di mentalità è antico, per lui non sono single, sono proprio zitella. Ma che ci posso fare? La mia realizzazione non passa necessariamente attraverso la coppia».

Dal 14 settembre Elisa Isoardi condurrà nuovamente «Linea Verde Italia».

Covermedia