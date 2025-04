Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu si lasciano dopo la scoperta di chat compromettenti

Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu. IMAGO/ABACAPRESS

La relazione tra la showgirl italiana e il campione di kickboxing è finita, secondo il settimanale «DiPiùTv», a causa di un presunto tradimento di lui, di origini rumene e di 14 anni più giovane, con la modella Jessica Michel Serfaty.

Hai fretta? blue News riassume per te La relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è ufficialmente terminata. A rivelarlo è il settimanale «DiPiùTv»: «È tornata single, ora si concentra solo sulla figlia».

Il campione di kickboxing, di origini rumene e di 14 anni più giovane, era entrato nella vita della 46enne dopo la separazione dal chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, di nove anni.

La decisione di porre fine alla relazione è stata presa da Elisabetta dopo aver scoperto messaggi compromettenti sul telefono di Georgian, inviati da un'altra donna che lui allenava come personal trainer.

La ragazza in questione è Jessica Michel Serfaty, una modella nota per la sua storia passata con Leonardo Maria Del Vecchio, erede della dinastia Luxottica. Mostra di più

La relazione tra Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu è ufficialmente terminata. A rivelarlo è il settimanale «DiPiùTv», che ha raccolto informazioni da fonti vicine alla showgirl italiana: «È tornata single, la sua ultima storia d'amore è finita e ora si concentra solo sulla figlia».

Il campione di kickboxing, di origini rumene e di 14 anni più giovane, era entrato nella vita della 46enne dopo la separazione - nel luglio del 2023 - dal chirurgo Brian Perri, padre di sua figlia Skyler Eva, di nove anni.

Secondo il settimanale, la decisione di porre fine alla relazione è stata presa da Elisabetta dopo aver scoperto messaggi compromettenti sul telefono di Georgian, inviati da un'altra donna che lui allenava come personal trainer.

Tradimento con la modella Jessica Michel Serfaty

La ragazza in questione è Jessica Michel Serfaty, una modella nota per la sua storia passata con Leonardo Maria Del Vecchio, erede della dinastia Luxottica.

Gli indizi che suggeriscono il coinvolgimento della 34enne includono il fatto che Elisabetta e Georgian non si vedono più insieme e hanno smesso di seguirsi sui social media.

E questo tradimento ha riportato alla mente della showgirl esperienze passate, come la sua relazione con Christian Vieri, durante la quale ha ammesso che «Bobo mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo».

E pensare che con Georgian credeva di aver trovato finalmente un amore stabile: «Non sono mai stata così serena: ho trovato una persona che mi capisce e condivide tante cose con me», diceva.

Ma evidentemente qualcosa è andato storto...

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.