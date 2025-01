Elisabetta Canalis

La showgirl italiana racconta il suo rapporto con la città colpita dagli incendi e come affronta la paura per il futuro.

«Un deserto di fumo e silenzio»: con queste parole Elisabetta Canalis ha descritto su Instagram l'atmosfera surreale di Los Angeles durante gli ultimi incendi che hanno devastato parte della città.

L'ex velina, ormai residente nella metropoli californiana da anni, ha condiviso il suo stato d'animo con i follower, mostrando il lato più fragile di chi, nonostante il glamour, si trova a fare i conti con l'emergenza ambientale e le preoccupazioni per i propri cari.

«Vivo in uno stato di ansia costante», ha aggiunto Elisabetta, riferendosi alla paura che gli incendi possano avvicinarsi ulteriormente alla sua abitazione. Ha poi raccontato che molte sue amiche hanno perso tutto, mentre lei, per ora, è riuscita a mettere in sicurezza la figlia Skyler Eva: «La prima cosa che ho fatto è stata assicurarle un luogo sicuro, ma il pensiero di cosa potrebbe accadere non mi abbandona».

Los Angeles, che Elisabetta ha sempre considerato una seconda casa, si trasforma in questi momenti di crisi in una città piena di contraddizioni. «È difficile spiegare cosa si prova a vivere circondata da una natura così potente, ma anche così fragile», ha scritto, sottolineando come gli incendi siano diventati una triste consuetudine della vita californiana. «Ogni anno ci troviamo a combattere contro questo incubo», ha aggiunto.

La Canalis non si limita a condividere le sue emozioni, ma cerca anche di sensibilizzare i follower sull'importanza di aiutare chi è stato colpito. Ha raccontato storie di solidarietà nella comunità locale: «È commovente vedere come le persone si uniscono in questi momenti, ma non basta. C'è bisogno di un impegno più grande per prevenire queste tragedie».

Nonostante le difficoltà, Elisabetta cerca di mantenere un atteggiamento positivo, concentrandosi sulla sua famiglia e sulla sua carriera. Sul fronte professionale, continua a lavorare tra gli Stati Uniti e l'Italia, dividendosi tra progetti nel mondo della moda e della televisione. Ma la priorità, ha spiegato, rimane la sicurezza della sua famiglia: «In momenti come questi, tutto il resto passa in secondo piano».