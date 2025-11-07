Elisabetta Canalis pubblica un libro. Imago

Elisabetta Canalis lancia il libro «Una zampa sul cuore» e mette al centro adozioni, volontariato e un messaggio: «Un cane può salvarti più di un uomo».

Hai fretta? blue News riassume per te Elisabetta Canalis ha presentato il libro «Una zampa sul cuore», i cui proventi saranno devoluti a Save The Dogs e al Rifugio Fratelli Minori di Olbia.

La showgirl sottolinea il legame profondo con i cani («c'è un ponte inspiegabile tra me e loro») e l'invito ad adottare con consapevolezza («il canile è un carcere di innocenti»).

La sarda ha anche parlato della separazione da Brian Perri, della vita familiare con la figlia Skyler, di sport e di un futuro semplice in Sardegna circondata dagli animali. Mostra di più

Prima di parlare di routine e red carpet, Elisabetta Canalis ha messo in prima fila il suo impegno: sta per uscire «Una zampa sul cuore», un libro i cui proventi saranno donati a «Save The Dogs» e al Rifugio Fratelli Minori di Olbia.

Al centro non c'è lei, ma le storie di adozione e la scelta, spesso controcorrente, di accogliere cani «con una storia», quelli che arrivano dai canili e che aspettano una seconda possibilità.

«Li scelgo tra quelli che avevano già una storia alle spalle, a volte anche qualche brutta esperienza», ha raccontato in un'intervista a «Vanity Fair Italia».

«C'è un ponte inspiegabile tra me e loro»

Il suo rapporto con i cani nasce presto: «Sono sempre stata attratta da loro… Ho sempre avuto un'empatia molto forte con i cani: capisco il loro stato d'animo dal muso. C'è un ponte inspiegabile tra me e loro».

Il primo amico a quattro zampe si chiama Zelda, una fox terrier arrivata quando lei aveva nove anni: «È stato forse il giorno più bello della mia vita».

Canalis fa volontariato nei rifugi, offre stalli e non di rado finisce per tenere con sé i cani. Oggi con la figlia Skyler vivono Nello, Josie e Megan. «Crescere con un cane rende i bambini più empatici, attenti e compassionevoli», ha spiegato.

«Un animale non si può buttare via»

E ha ricordato Charlie, adottato in età avanzata e scomparso all'improvviso: «È rimasto con noi solo un anno, ma è stato un amore grandissimo… Ho imparato che un cane può salvarti più di un uomo».

La sarda ha invitato a superare la paura dell'adozione: «Il canile è un carcere pieno di innocenti… è pieno di cani meravigliosi che meritano una seconda possibilità».

Ma chiede consapevolezza: «Far entrare un cane nella propria famiglia è una decisione immensamente generosa… un animale non si può buttare via».

Famiglia, separazione e futuro

Canalis ha anche parlato della separazione da Brian Perri: «È un po' come un lutto, però… ci ha permesso di volerci bene ancora di più e di avere un rapporto sereno».

Con Skyler condividono rituali e festività: «Sono spazi intoccabili». L'amore? «Sono molto serena… La fonte d'amore più grande sono mia figlia e gli animali».

Inoltre la showgirl è 10 anni che si cimenta nel kickboxing per canalizzare l'energia: «Mi ha aiutato più di tutti». Oggi si cimenta con i pesi e l'equitazione.

Infine sul futuro la sarda ha un idea ben precisa: «Tra vent'anni mi vedo nella mia casetta in Sardegna, circondata dai cani… La vita è bella a tutte le età».