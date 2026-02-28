Elisabetta Canalis

La showgirl Elisabetta Canalis parla della fine del matrimonio con Brian Perri, padre della figlia Skyler Eva.

Covermedia Covermedia

Elisabetta Canalis paragona la fine del suo matrimonio con Brian Perri a un lutto.

In un'intervista rilasciata al settimanale «F», l'ex velina si è aperta sulla separazione dal chirurgo americano – padre della sua unica figlia Skyler Eva –, con cui è rimasta in buoni rapporti.

«Credo che, dopo il lutto, la separazione sia la cosa più dolorosa nella vita di una persona – ha detto la showgirl –. Ma ho capito che è qualcosa che può accadere e cercato di trarne il meglio. Ho un ottimo rapporto con il mio ex marito, facciamo viaggi insieme, ci vediamo spesso, a fine marzo saremo insieme in Italia, sappiamo che il bene di nostra figlia viene prima di tutto, e questo ci permette di passare sopra a tante questioni più futili».

Elisabetta spera in un futuro non troppo lontano di tornare in Italia. «Il mio desiderio, nei prossimi anni, è tornare in Italia e far vivere lì mia figlia. Sogno una casa con un terreno enorme in campagna, piena di cani, cavalli di ogni età, magari adottati. Nella mia mente vedo una specie di zoo in cui essere serena circondata dall'amore degli animali: nessuno è capace di dartene di più».