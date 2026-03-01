Elisabetta Canalis. KEYSTONE

Elisabetta Canalis sarebbe di nuovo single: tra indiscrezioni, un selfie social e il ritorno alla Milano Fashion Week, la showgirl sceglie per ora il silenzio e punta su sé stessa.

Aria di cambiamento per Elisabetta Canalis. Secondo quanto riportato da «Vanity Fair», la showgirl sarebbe tornata single.

Rientrata in Italia in occasione della Milano Fashion Week, la 47enne si sarebbe mostrata «più che serena, quasi raggiante», scrive il magazine, alimentando le voci su una possibile rottura con il rugbista con cui era stata recentemente accostata.

La relazione, mai ufficializzata dai diretti interessati, sarebbe durata solo poche settimane. A dicembre la showgirl aveva condiviso sui social un tenero scatto per il compleanno del 33enne attore e personal trainer: un selfie su un motorino a Milano, abbracciati e sorridenti.

Nessuna dichiarazione esplicita, ma un’immagine che lasciava intuire un legame speciale.

Ora, tra sfilate ed eventi della settimana della moda, cresce la curiosità: Elisabetta sceglierà di chiarire la sua situazione sentimentale o continuerà a mantenere il riserbo? Per il momento, nessuna conferma né smentita ufficiale.

Quel che è certo è che l'ex velina sembra concentrata su sé stessa, tra lavoro, sport e benessere personale. E se davvero fosse finita, la sensazione è che per lei si tratti di un nuovo inizio più che di una battuta d'arresto.