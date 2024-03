Elisabetta Gregoraci

La conduttrice è stata al capezzale dell’ex marito dopo la delicata operazione.

Elisabetta Gregoraci è stata accanto all’ex marito Flavio Briatore, recentemente operato per un tumore al cuore.

Un decina di giorni fa, l’imprenditore si è recato al San Raffaele di Milano per un check-up, ma i medici hanno riscontrato la presenza di una massa benigna, subito rimossa.

A supportare il 73enne l’ex moglie, che ha ribadito l’unità della sua famiglia e l’importanza della prevenzione.

«In questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato intervento e il recupero post operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso della famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui», ha scritto via social.

«Nel quotidiano poniamo l’attenzione a un sacco di cose ma la vera sintesi è che non c’è nulla di più prezioso della salute. Per questo la prevenzione è fondamentale e può salvare la vita. Oggi, dopo dieci giorni, la mia famiglia può ringraziare di cuore il Professore Maisano, la terapia intensiva cardiochirurgica e il reparto iQ dell’ospedale San Raffaele di Milano», ha aggiunto Gregoraci. «Sono state giornate intense e difficili ma superate insieme».

I due sono stati sposati dal 2008 al 2017: dalla loro relazione è nato il figlio Nathan Falco, che pochi giorni fa ha compiuto 14 anni.

Covermedia