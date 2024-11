Elisabetta Gregoraci

Dopo la rottura con Giulio Fratini, Elisabetta Gregoraci ha ritrovato il sorriso accanto ad un altro giovane imprenditore, Thomas Talin.

Elisabetta Gregoraci è stata paparazzata insieme a Thomas Talin. Per «Chi», che pubblica le foto della 44enne insieme al ragazzo, sarebbe lui, 16 anni meno di lei, il suo nuovo interesse amoroso.

I due sono stati fotografati in centro a Milano, mentre facevano shopping. «Negli ultimi mesi lui e la Gregoraci sono stati avvistati (ma non fotografati) durante alcune notti meneghine (per esempio all'Armani Privé), – rivela «Chi» – in atteggiamenti inequivocabili e nemmeno nascosti. E c'è chi sostiene che, in realtà, i due si sarebbero già conosciuti la scorsa estate al Twiga».

Talin è un giovane imprenditore: è figlio di Fabio Talin, ex pilota che nel 1998 ha fondato una società che si occupa di imballaggio bagagli e che è attiva in tutto il mondo. Possiede inoltre una real estate a St. Moritz, alla quale lavora anche Thomas, che si divide dunque per lavoro tra l'Italia e la Svizzera.

La Gregoraci per il momento non conferma ma neppure smentisce i gossip: di recente si era parlato di un riavvicinamento all'ex marito Flavio Briatore, ma in realtà i due sono legati solo da affetto e stima, oltre che dal figlio Nathan Falco, che oggi ha 13 anni.

