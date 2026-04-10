Elisabetta Gregoraci

Le immagini con l'imprenditore rilanciano un nome già accostato nel 2025.

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Elisabetta Gregoraci riaccende il gossip con foto a Portofino insieme a Lodovico Patti.

Gli scatti pubblicati dal settimanale «Diva e Donna» mostrano la conduttrice in atteggiamenti affiatati durante un fine settimana in Liguria, tra passeggiate e momenti di relax che fanno rapidamente parlare di una nuova relazione.

Nessuna dichiarazione ufficiale, ma le immagini bastano a riaprire il fronte sentimentale della showgirl, da mesi al centro di indiscrezioni ricorrenti.

A fare da cornice, anche le parole rilasciate negli ultimi mesi a «Verissimo», dove aveva chiarito la sua posizione sentimentale: «Oggi sto bene da sola, ma non chiudo le porte all'amore». Una dichiarazione che, riletta alla luce delle nuove immagini, lascia spazio a possibili evoluzioni.

L'attenzione si concentra così su Lodovico Patti, imprenditore lombardo – secondo i rumor più giovane della conduttrice calabrese – lontano dal mondo dello spettacolo, il cui nome però non compare per la prima volta accanto alla figura televisiva.

Già nel 2025, infatti, era stato indicato come presenza costante al suo fianco, tra voci su incontri riservati e viaggi avvolti nel mistero.

Resta ora da capire se questo riavvicinamento troverà spazio anche fuori dalle immagini, magari in una prossima apparizione televisiva o sui social, oppure se continuerà a vivere nel territorio – sempre più osservato – delle indiscrezioni.