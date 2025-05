Elisabetta Gregoraci nel 2023. IMAGO/ABACAPRESS

La showgirl, tornata sul piccolo schermo con «Audiscion», condivide le sue esperienze di cambiamento sia nella vita professionale che personale, rivelando come l'assenza del figlio Nathan abbia influenzato il suo quotidiano.

Hai fretta? blue News riassume per te La showgirl Elisabetta Gregoraci torna in TV con un nuovo programma e racconta come soffre per la lontananza dal figlio Nathan Falco.

Il 15enne infatti ha iniziato a studiare in un collegio in Svizzera.

«Mi manca urlargli di mettere in ordine la stanza», dice la 45enne.

Rivela come cerca di superare questa sfida emotiva, scrivendo delle lettere all'adolescente, che apprezza il metodo.

La presentatrice specifica poi il suo rapporto con Flavio Briatore, papà di Nathan Falco. Mostra di più

Elisabetta Gregoraci, come riferisce tra gli altri «Oggi.it», è tornata alla ribalta televisiva con il programma comico «Audiscion» su Rai 2, affiancata da Gigi e Ross.

Il ritorno sul piccolo schermo le ha offerto un'opportunità di leggerezza, un elemento che ha imparato a valorizzare nell'ultimo anno.

«La leggerezza nella vita è importante, me lo ha insegnato l’ultimo anno. Ho affrontato molti cambiamenti, nel lavoro e nel privato, che mi hanno messa alla prova, psicologicamente e fisicamente. Ci è voluto tempo per accettarli, ma oggi sono di nuovo serena e apprezzo ogni momento di leggerezza», ha dichiarato.

«Mi manca non urlargli di metter in ordine la stanza»

Uno dei cambiamenti più significativi per la 45enne è stato l'allontanamento del figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore.

L'oggi 15enne ha iniziato a frequentare un collegio in Svizzera. Elisabetta ha condiviso con il settimanale «DiPiù» le sue emozioni riguardo a questa nuova fase: «Ginevra è solo a un’ora di volo da Montecarlo, non è l’America, o un altro Paese lontanissimo, ma è stato comunque un grande cambiamento, che all’inizio mi ha spaventata e mi ha resa anche un po’ triste».

«Non vedere Nathan tutti i giorni che gira per casa, che lascia i calzini a terra, non urlargli di mettere in ordine la sua stanza, mi manca».

Il momento più difficile

Ha confessato di aver pianto, senza farsi vedere, soprattutto quando ha dovuto lasciarlo per la prima volta.

«Io e Flavio abbiamo fatto due giorni di inserimento con lui, e poi siamo andati via. È stato il momento più difficile, ma dare a Nathan le basi per il miglior futuro possibile è più importante del fatto che mi manchi».

Combatte l'ansia con la scrittura, al 15enne il metodo piace

Per affrontare l'ansia da separazione, Elisabetta ha trovato conforto nella scrittura di lettere al figlio.

«Gli scrivo delle lettere. Scrivere è liberatorio, mi aiuta a mettere in ordine le emozioni. Lo faccio da quando Nathan è nato, perché voglio che abbia qualcosa di me, dei ricordi da conservare e ritrovare quando ne sentirà il bisogno».

Il ragazzo ha apprezza il gesto e le chiede di continuare a scrivere lettere, magari più lunghe. Elisabetta ha trovato questo momento particolarmente emozionante, soprattutto considerando che il 15enne è all'inizio dell'adolescenza e preso da molte novità.

Come va con Flavio Briatore?

Le sue lettere contengono emozioni e rassicurazioni, come: «Se ti sentirai triste, ricorda che non sei mai solo, c’è la mamma con te, per qualsiasi cosa. Lo sai che possiamo parlare di tutto, anche di cose che magari pensi siano difficili da confidare».

Parlando di Flavio Briatore, Elisabetta ha sottolineato l'importanza della loro relazione: «Flavio per me è famiglia. Sono vent’anni che è nella mia vita. Abbiamo costruito molto, abbiamo un figlio straordinario, quindi sì, ci sentiamo ancora una famiglia».

Ha anche riflettuto sulla sua crescita personale, affermando di aver imparato ad accettare la fragilità e l'importanza di rialzarsi dopo le cadute.

Questo percorso di autoaccettazione è simboleggiato dal tatuaggio che si è fatta: la parola «Amati».

