«Siamo molto felici» Elizabeth Hurley e Billy Ray Cyrus, tra Inghilterra e Tennessee l'amore è country-chic

Covermedia

27.10.2025 - 13:00

Billy Ray Cyrus & Elizabeth Hurley
Billy Ray Cyrus & Elizabeth Hurley
Covermedia

Dopo un anno insieme, i due sembrano più affiatati che mai: «Siamo molto felici insieme».

Covermedia

27.10.2025, 13:00

27.10.2025, 13:05

A un anno dall'inizio della relazione con Billy Ray Cyrus, l'attrice Elizabeth Hurley ha parlato per la prima volta del loro legame in un'intervista al Times, lasciandosi andare a confidenze leggere e spontanee.

«Billy Ray. Sì, Billy Ray è favoloso. Siamo molto felici, molto felici», ha dichiarato la star, con l'entusiasmo di chi ha trovato un nuovo equilibrio sentimentale. L'attore e cantante country vive a circa quaranta minuti da Nashville, nel Tennessee, ma sembra aver preso in simpatia la vita oltremanica. «Ovviamente ama l'Inghilterra. Il tempo qui, d'estate, è più piacevole che in Tennessee. È buffo, perché il paesaggio somiglia molto all'Inghilterra, probabilmente all'equivalente del Surrey».

Quando si ritrovano negli Stati Uniti, Hurley e Cyrus preferiscono la semplicità e la discrezione. «Quando vado a fare la spesa, lui spesso resta in macchina, perché sarebbe... fastidioso», ha raccontato ridendo. E tra i momenti più divertenti, l'attrice ha svelato: «Gli ho tagliato i capelli l'altro giorno. Abbiamo entrambi un sacco di capelli: siamo costantemente in pericolo di soffocare con le reciproche palle di pelo!».

I due si sono conosciuti nel 2022 sul set del film Netflix «Natale alle Bahamas», ma la loro intesa è nata solo due anni dopo, quando Elizabeth ha deciso di scrivergli. Dopo mesi di discrezione, la coppia ha ufficializzato la relazione su Instagram durante la Pasqua del 2025.

