Elizabeth Olsen Covermedia

L'attrice di «WandaVision» non esclude un ritorno nei panni di Scarlet Witch. Lo ha rivelato durante l'Hamptons International Film Festival.

Covermedia Covermedia

Elizabeth Olsen sembra pronta a varcare di nuovo le porte del multiverso.

Durante un panel all'Hamptons International Film Festival, l'attrice ha espresso il desiderio di tornare nel Marvel Cinematic Universe, dove ha interpretato la potente Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. «È un ruolo che amo e che mi piacerebbe interpretare di nuovo», ha raccontato davanti al pubblico.

Negli ultimi anni, il personaggio di Wanda l'ha accompagnata in un percorso artistico intenso, permettendole di esplorare sfumature inaspettate. «Negli ultimi cinque anni ho potuto fare tantissimo con questo ruolo, molto più di quanto avrei mai immaginato. Ci sono ancora storie dei fumetti che mi piacerebbe portare sullo schermo, e so che anche i fan le aspettano», ha aggiunto.

Con la consueta schiettezza, l'attrice ha poi difeso il valore pop del franchise: «Questi film non sono per i critici, sono per i fan».

Elizabeth Olsen ha esordito nel ruolo di Wanda Maximoff nel 2016, in «Captain America: Civil War», prima di conquistare il pubblico con la serie «WandaVision», che le è valsa una nomination agli Emmy. L'ultima volta che i fan l'hanno vista nei panni della strega rossa risale al 2022, in «Doctor Strange nel Multiverso della Follia», dove il destino del suo personaggio sembrava essersi concluso.

Eppure, nel mondo Marvel, le morti non sono mai davvero definitive. «È stato un percorso straordinario, e le storie sono diventate sempre più interessanti per me e per il mio personaggio», ha raccontato la Olsen.