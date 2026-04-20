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Un ruolo particolare Elle Fanning senza filtri: «Così ho affrontato le scene più intime»

Covermedia

20.4.2026 - 13:00

Elle Fanning
Elle Fanning

L'attrice racconta il ruolo più esposto della sua carriera, in cui interpreta una giovane madre single che apre un profilo su OnlyFans.

Covermedia

20.04.2026, 13:00

20.04.2026, 13:29

E racconta come ha affrontato le scene più intime nella nuova serie «Margo's Got Money Troubles».

A ELLE UK, l'attrice si espone anche a parole e chiarisce subito un punto: il corpo, per lei, non è mai stato un tabù. «Non mi sono mai sentita a disagio con il mio corpo. Da bambina correvo sempre in giro senza vestiti».

Nella serie, tratta dal romanzo bestseller di Rufi Thorpe, Fanning interpreta Margo Millet, una giovane madre single che fatica ad arrivare a fine mese e decide di aprire un profilo su OnlyFans.

Un ruolo che richiede autenticità, anche nelle scene più esposte: «Sapevo che era fondamentale non sembrare trattenuta. Margo si mostra, quindi dovevo sentirmi allo stesso modo».

L'attrice si è detta «molto protetta sul set», anche grazie alla presenza di una regia tutta al femminile, e ha studiato da vicino il mondo di OnlyFans.

«Abbiamo esplorato tutto lo spettro degli interessi, da quelli più estremi a quelli più innocui. C'era, ad esempio, una ragazza che semplicemente cucinava in un outfit sexy».

Nel cast anche Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman.

«Margo's Got Money Troubles» è disponibile su Apple TV+.

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