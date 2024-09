Ellen DeGeneres KEYSTONE

La comica racconta in uno stand-up show di essere affetta dall'osteoporosi e da problemi di memoria.

Covermedia

Ellen DeGeneres parla apertamente di una serie di problemi di salute che stanno condizionando la sua vita quotidiana.

La comica, il cui noto talk show è stato cancellato nel 2022 a seguito di una serie di lamentele per un ambiente di lavoro tossico, si è esibita in uno stand-up show negli Stati Uniti.

Come riporta «PageSix», l'attrice ha raccontato al suo pubblico di essere affetta dall'osteoporosi: «Non so nemmeno come faccio a stare in piedi in questo momento. Sono come un castello di sabbia umano. Potrei disintegrarmi sotto la doccia».

«Un giorno avevo un dolore lancinante e pensavo di essermi strappata un legamento o qualcosa del genere e ho fatto una risonanza magnetica e hanno detto: «No, è solo artrite». Ho detto: «Come ho fatto ad averla?». E lui ha risposto: «Succede alla sua età"».

Non solo problemi fisici, ma anche disturbi mentali

Non solo problemi fisici per Ellen, ma anche disturbi di salute mentale: «Non sapevo cosa fosse il DOC (disturbo ossessivo-compulsivo). Sono cresciuta in una religione, la Christian Science, che non riconosce malattie o disturbi. Quindi quando ero piccola, nessuno parlava di niente».

«Il mio disturbo da deficit dell'attenzione rende davvero difficile sedersi e concentrarsi su qualsiasi cosa. Voglio dire, sai quanto è stato difficile per me mettere insieme tutto questo? Ovviamente no. Perché dovrei fare questa domanda? È difficile per me concentrarmi».

«Quindi ho un disturbo da deficit di attenzione, ho un disturbo ossessivo-compulsivo, sto perdendo la memoria... Ma penso di potercela fare perché sono ossessionata dalle cose, ma poi non ho la capacità di attenzione per continuare, e dimentico rapidamente da cosa ero ossessionata in primo luogo».

