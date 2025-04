Ellen Pompeo è stata onorata con la stella numero 2809 sulla Hollywood Walk of Fame. KEYSTONE

Premiata la lunga carriera dell'attrice, Ellen Pompeo, volto di «Grey's Anatomy» da ben 20 anni.

La Camera di Commercio di Hollywood ha conferito all'attrice la stella per il suo lavoro nella popolare serie tv «Grey's Anatomy», in cui interpreta la dottoressa Meredith Grey da 21 stagioni. Rivolgendosi al pubblico, Pompeo ha ringraziato tutti coloro che hanno sostenuto il suo grande sogno.

«Ci è voluto un bel po' di tempo prima che avessi la mia stella sulla Walk of Fame, ma la verità è che sono stata circondata da stelle per tutta la mia carriera», ha detto alla cerimonia di Los Angeles.

«Queste cose non accadono dal giorno alla notte, e non accadono facilmente. Sono stata molto fortunata ad essere circondata da tante star che fanno il loro lavoro ogni giorno e che lo fanno in modo brillante in questa città».

«Un'icona vivente»

Ospite della cerimonia Debbie Allen, che ha ringraziato Ellen per avere ispirato una generazione di donne a intraprendere la carriera in medicina.

«Milioni di ragazze in tutto il mondo sono andate all'università e si sono impegnate, hanno investito nella professione medica grazie a te», ha detto.

Mentre la creatrice di «Grey's Anatomy», Shonda Rhimes, ha descritto la 55enne come «un'icona vivente».

«Sono davvero poche le persone che sono davvero per come si presentano, ma Ellen è esattamente chi dice di essere, e tu sei unica nel tuo genere», ha detto la produttrice. «È grintosa, divertente, premurosa e rispettosa. È una donna d'affari, un'attrice di talento, un'amica gentile e una mamma fantastica».

Di recente Ellen è apparsa sullo schermo nella serie limitata Hulu, «Good American Family».