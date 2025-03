Elodie Covermedia

La cantante si racconta da Mara Venier e svela un retroscena esilarante: «Una volta mi hanno cacciata dal box per colpa del mio carattere». Poi l'amore per Andrea Iannone: «Volevo renderlo felice, mi sono tuffata nei suoi occhi malinconici».

Elodie è un fiume in piena e, nel salotto di «Domenica In», si lascia andare a confidenze e aneddoti sull'amore che la lega ad Andrea Iannone, il campione di Vasto oggi in Superbike.

Il pilota non ha potuto accompagnarla a Sanremo per impegni lavorativi, ma resta una presenza costante nella vita - e nei racconti - della cantante.

La loro storia, sotto i riflettori sin dall'inizio, si arricchisce di momenti divertenti, come quello accaduto durante una gara: «Sono competitiva, faccio il tifo, voglio che tutti stiano zitti. Una volta mi hanno cacciata dal box per il mio carattere: appena qualcuno parlava, lo guardavo male. Ora mi chiudono in un track, da sola. Ma va bene così», ha raccontato con ironia Elodie, che ammette di provare adrenalina più che apprensione alle corse del fidanzato.

La cantante ha spiegato di sentirsi protettiva e generosa nelle relazioni, e che il primo incontro con Iannone l'ha colpita profondamente: «Aveva occhi grandi, dolci, ma malinconici. Io mi ci sono tuffata. Ho sentito subito che volevo renderlo felice».

Convinta di portare un'energia positiva nella vita degli altri, Elodie confessa: «Penso di migliorarla, quando entro nella vita delle persone. Sarà una mia convinzione, ma mi piace crederci».