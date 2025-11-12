  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco cos'è successo Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Covermedia

12.11.2025 - 13:00

Elodie
Elodie

La cantante interrompe il concerto per un problema di voce: il pubblico la sostiene con un applauso commosso.

Covermedia

12.11.2025, 13:00

12.11.2025, 14:08

Momento di grande emozione al PalaSele di Eboli per Elodie. Durante una tappa del suo «Elodie Show 2025», la cantante ha dovuto interrompere l’esibizione a causa di un improvviso abbassamento di voce.

«Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace. Vi chiedo scusa», ha dichiarato con le lacrime agli occhi.

Il pubblico, lontano dal deludersi, ha reagito con un lungo applauso, incoraggiando l’artista a non arrendersi. Nei video condivisi sui social si vede Elodie commuoversi e ringraziare gli spettatori per l’affetto: «Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa».

Nonostante la difficoltà, la serata ha confermato il legame autentico tra la cantante e il suo pubblico. Elodie ha cercato di portare a termine lo spettacolo, mostrando professionalità e sensibilità. Sul palco, tra luci e coreografie, la vulnerabilità ha lasciato spazio alla forza di chi non ha paura di mostrarsi fragile.

Il tour «Elodie Show 2025» proseguirà nelle principali città italiane. L’artista ha fatto sapere che si prenderà cura della voce nei prossimi giorni, per tornare al meglio nelle tappe successive, con la promessa di regalare ai fan un finale all’altezza della sua energia.

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta
Ecco perché lo chef brasiliano Saulo Jennings si è rifiutato di cucinare per il principe William

Le ultime su Elodie

Non solo paragoni. Viola Valentino si scaglia contro Elodie: «Non serve togliersi le mutande»

Non solo paragoniViola Valentino si scaglia contro Elodie: «Non serve togliersi le mutande»

Due gocce d'acqua. La sorella di Elodie rivela un retroscena: «Era timidissima, si vergognava a cantare»

Due gocce d'acquaLa sorella di Elodie rivela un retroscena: «Era timidissima, si vergognava a cantare»

Indiscrezioni. Alla mano spunta un anello, che Elodie e Iannone stiano per sposarsi?

IndiscrezioniAlla mano spunta un anello, che Elodie e Iannone stiano per sposarsi?

Altre notizie

Spettacolo. Barbara Palombelli lascia Stasera Italia: «Chiudo una fase, ne inizio un'altra»

SpettacoloBarbara Palombelli lascia Stasera Italia: «Chiudo una fase, ne inizio un'altra»

«The Nightingale». Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

«The Nightingale»Dakota e Elle Fanning diventano sorelle anche sullo schermo: «Siamo nervose ma entusiaste»

Film musicale. Sabrina Carpenter nel nuovo musical ispirato ad «Alice nel Paese delle Meraviglie»

Film musicaleSabrina Carpenter nel nuovo musical ispirato ad «Alice nel Paese delle Meraviglie»