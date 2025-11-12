Elodie in lacrime a Eboli: «Sto facendo fatica, vi chiedo scusa»

Elodie

La cantante interrompe il concerto per un problema di voce: il pubblico la sostiene con un applauso commosso.

Covermedia Covermedia

Momento di grande emozione al PalaSele di Eboli per Elodie. Durante una tappa del suo «Elodie Show 2025», la cantante ha dovuto interrompere l’esibizione a causa di un improvviso abbassamento di voce.

«Devo dirvi una cosa: oggi pomeriggio ho avuto un abbassamento di voce e sto facendo molta fatica a cantare, mi dispiace. Vi chiedo scusa», ha dichiarato con le lacrime agli occhi.

Il pubblico, lontano dal deludersi, ha reagito con un lungo applauso, incoraggiando l’artista a non arrendersi. Nei video condivisi sui social si vede Elodie commuoversi e ringraziare gli spettatori per l’affetto: «Ce la metto tutta, lo giuro, e scusatemi se sbaglierò qualcosa».

Nonostante la difficoltà, la serata ha confermato il legame autentico tra la cantante e il suo pubblico. Elodie ha cercato di portare a termine lo spettacolo, mostrando professionalità e sensibilità. Sul palco, tra luci e coreografie, la vulnerabilità ha lasciato spazio alla forza di chi non ha paura di mostrarsi fragile.

Il tour «Elodie Show 2025» proseguirà nelle principali città italiane. L’artista ha fatto sapere che si prenderà cura della voce nei prossimi giorni, per tornare al meglio nelle tappe successive, con la promessa di regalare ai fan un finale all’altezza della sua energia.