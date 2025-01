Elodie Giulia Mobili

A quasi tre anni dal primo incontro procede a gonfie vele la relazione tra la cantante e il pilota

Elodie è molto innamorata di Andrea Iannone.

«Ero partita con un pregiudizio e dopo due giorni ero già perdutamente innamorata di lui. Siamo simili e opposti, ma abbiamo imparato a compensarci.», ha raccontato a La Repubblica.

«Io credo nell'amore, credo negli uomini non nevrotici e negli uomini gentili che sanno ridere e provano a far ridere gli altri: un'attitudine dolce, generosa e purtroppo molto rara. Andrea queste doti le ha e uno così, me lo tengo non stretto ma strettissimo».

«Mi fa innamorare tutti i giorni di lui»

La coppia è unita dal 2022, grazie all'amica in comune Diletta Leotta, e convive tra Milano e Lugano.

Elodie e Iannone parlano di figli e matrimonio anche se il momento giusto non è ancora arrivato.

In una precedente intervista la Di Patrizi aveva detto: «Mi fa innamorare tutti i giorni di lui. Ha una super pazienza, un rispetto della vita e il suo super potere è che è dolcissimo, lui mi prende mi abbraccia e io mi rassereno, mi comprende tanto.».

«Non mi ha mai giudicata, neanche quando magari ogni tanto esagero. Questo è quello che mi fa innamorare di lui, è un uomo molto forte e la sua forza è proprio la pazienza».