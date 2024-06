Elodie

Primi ciak per il film «Fuori» del regista napoletano. La cantautrice nel cast con altre due artiste iconiche: Valeria Golino e Matilda De Angelis

Covermedia

Elodie è nel cast del nuovo film di Mario Martone.

La cantautrice è tra le protagoniste di «Fuori», che il regista napoletano sta girando a Roma.

Non è il primo ruolo di peso al cinema per l'artista, ormai una vera icona del pop a 360 gradi, dopo il successo nel film cult «Ti mangio il cuore» di Pippo Mezzapesa.

Elodie, nel frattempo, è molto impegnata come guest star di vari concerti-evento come lo show di Rai 1 di Gigi D'Alessio in piazza del Plebiscito o gli eventi collettivi di Radio Italia (il prossimo venerdì a Napoli).

Nel cast con lei altre attrici iconiche come Valeria Golino, protagonista del film nel ruolo di Goliarda Sapienza, e Matilda De Angelis, entrambe care allo showbiz hollywoodiano.

Le riprese del film, tratto da un soggetto di Ippolita di Majo, che ne firma la sceneggiatura insieme con lo stesso Martone (regista premiatissimo, anche per il suo ultimo doc su Massimo Troisi «Laggiù qualcuno mi ama»), si svolgeranno nella capitale per circa due mesi.

