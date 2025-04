Elodie

La cantante romana annuncia l'uscita del suo progetto più audace: 12 tracce, collaborazioni eccellenti, una copertina che divide e due concerti negli stadi. Il pop italiano non sarà più lo stesso.

Covermedia Covermedia

Un ritorno potente, visivo, sonoro. Elodie presenta «Mi Ami, Mi Odi», il suo nuovo album in arrivo il 2 maggio, già al centro del dibattito per la scelta estetica della copertina e per i temi che promette di esplorare.

L'immagine che accompagna il disco non passa inosservata: la cantante posa su una croce stilizzata composta da altoparlanti, vestita di nero, sguardo magnetico e un look carico di simbolismi. Un'estetica audace che richiama certe suggestioni religiose, musicali e iconiche, confermando la sua volontà di spingersi oltre i confini del pop convenzionale.

Ma l'attesa per il progetto non si limita all'aspetto visivo. Il 4 aprile esce il singolo omonimo, «Mi Ami, Mi Odi», prodotto da Dardust. Il brano, che unisce sonorità elettroniche, pop e orchestrali, sarà accompagnato da un videoclip diretto da Attilio Cusani, annunciato come una vera e propria dichiarazione d'intenti visiva.

Il disco conterrà 12 tracce, tra cui brani già noti come «Dimenticarsi alle 7», portato a Sanremo, e «Black Nirvana». Tra le collaborazioni più attese, spicca il duetto con Tiziano Ferro nel brano «Feeling», uno dei momenti più intensi della tracklist.

Due date evento negli stadi

A rendere il tutto ancora più significativo, l'annuncio di due date evento negli stadi, un traguardo che consacra Elodie tra i grandi performer della scena musicale italiana. Il tour toccherà lo Stadio San Siro di Milano l'8 giugno e lo Stadio Maradona di Napoli il 12 giugno.

Dopo il successo nei palazzetti, la cantante si prepara a conquistare il grande pubblico anche dal vivo, con uno show che promette spettacolo, emozione e personalità.

«Mi Ami, Mi Odi» si preannuncia come uno degli album più importanti dell'anno: un mix di sperimentazione, emozione, ambizione e consapevolezza artistica.