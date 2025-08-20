Ashley St. Clair ha scritto un libro sull'identità di genere. sda

L'ex del CEO Tesla e madre del suo tredicesimo figlio racconta di essere stata sfrattata mentre infuria la battaglia per l'affidamento. Tra difficoltà economiche e un nuovo podcast, la sua vita sembra un reality senza filtri.

Covermedia Covermedia

Ashley St Clair non è solo l'ex di Elon Musk, ma anche la madre di Romulus, il tredicesimo figlio del magnate di Tesla e SpaceX.

E oggi la sua voce torna a far discutere: nel pieno di una turbolenta battaglia per l'affidamento, l'influencer conservatrice racconta di vivere un momento drammatico sul piano personale ed economico.

«Mi stanno sfrattando», ha dichiarato senza mezzi termini nel primo episodio del suo nuovo podcast Bad Advice. Una confessione diretta, seguita subito da una nota ironica: per pagarsi il tetto sopra la testa, St Clair ha ringraziato lo sponsor della puntata.

«Polymarket mi ha offerto 9.200 euro per leggere una pubblicità, quindi sappiate che la mia casa è stata gentilmente offerta da Polymarket. Dio benedica Polymarket», ha scherzato.

La scrittrice ha scelto questa nuova avventura imprenditoriale dopo un anno difficile, segnato da decisioni controverse e scelte che lei stessa definisce discutibili.

«Dopo un anno di suicidio professionale non pianificato, molte scelte di vita discutibili e un buco nel mio profilo LinkedIn che non può essere spiegato legalmente, ho deciso di aprire un podcast», ha confidato.

Con la sua consueta vena sarcastica, ha anche ridimensionato le proprie competenze: «Credo sinceramente di avere le peggiori idee. Quindi considerate ogni parola che esce dalla mia bocca come un ammonimento».

La storia di Ashley St Clair si intreccia con quella di Elon Musk ormai da mesi.

A febbraio, la stessa influencer aveva annunciato la presunta paternità del miliardario nei confronti del suo bambino, Romulus.

Nello stesso mese, Shivon Zilis, manager di Neuralink e collaboratrice di Musk, aveva rivelato di aver avuto con lui il quattordicesimo figlio.