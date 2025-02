Elton John

Arriva ad aprile «Who Believes In Angels?», nuovo disco creato in collaborazione con Brandi Carlile.

Covermedia Covermedia

Elton John sta per tornare con un nuovo album intitolato «Who Believes In Angels?». L'iconico musicista ha collaborato con Brandi Carlile, 43, per il nuovo disco, con cui aveva già lavorato per la canzone candidata all'Oscar «Never Too Late».

A proposito del nuovo album, che verrà rilasciato il 4 aprile, il 77enne ha dichiarato in un comunicato: «Questo album è uno dei più difficili che abbia mai fatto, ma è stata una delle esperienze musicali più belle della mia vita. Mi ha dato un nuovo punto di partenza da cui posso andare avanti».

«Con Who Believes in Angels? mi sembra di entrare in un'altra era, sto spalancando la porta per entrare nel futuro».

L'artista ha poi aggiunto: «Ho deciso che volevo fare un album con @brandicarlile anche grazie alla nostra amicizia e perché l'istinto mi diceva che avremmo prodotto qualcosa di veramente straordinario».

«Insieme al mio collaboratore di lunga data @bernietaupinofficial e all'amico e alleato @ThisIsWatt, abbiamo deciso di andare in studio e provare a realizzare un album veramente collaborativo ispirato ai nostri eroi musicali e al nostro viaggio insieme. Siamo partiti da zero, con un blocco note vuoto e una band di fama mondiale di leggendari musicisti».

Problemi di salute gravi

Elton, che nell'ultimo anno ha lottato con vari problemi di salute, tra cui la perdita della vista, ha aggiunto: «È stato uno dei processi creativi più complicati in cui mi sia mai imbattuto, ma non potrei essere più orgoglioso del risultato».

L'album arriva a due anni dall'annuncio dell'addio ai tour da parte del musicista.