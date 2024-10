Elton John

A margine della presentazione del suo nuovo documentario, l'artista di 77 anni ringrazia la sua famiglia per averlo sostenuto durante i recenti problemi di salute.

Elton John parla apertamente dei recenti problemi di salute che hanno destato molta preoccupazione tra i fan.

Il leggendario cantante britannico ha partecipato alla première di New York del suo nuovo documentario «Elton John: Never Too Late». Durante l'evento, il 77enne ha pronunciato un discorso molto toccante, in cui ha ringraziato la famiglia, il marito David Furnish e i figli Zachary, 13, ed Elijah, 11, per averlo sostenuto nei momenti più difficili.

«A essere onesti non è rimasto molto di me. Non ho più le tonsille, né le adenoidi né l'appendice. Non ho la prostata», ha dichiarato. «Non ho l'anca destra, né il ginocchio sinistro, né il ginocchio destro. In effetti, l'unica cosa che mi è rimasta è l'anca sinistra. Ma sono ancora qui. E non potrò mai ringraziarvi abbastanza: siete le persone che mi hanno creato».

Il Rocket Man ha continuato: «Voglio ringraziare David, Zachary ed Elijah per aver fatto di me l'uomo più felice del mondo».

Una dedica speciale per il marito

Elton e David si sono uniti civilmente nel 2005; poi si sono sposati nove anni dopo, nel 2014, dopo la legalizzazione del matrimonio egualitario nel Regno Unito.

«Ho trovato una felicità e una beatitudine complete e assolute quando ho incontrato David e quando ho avuto i miei figli, i nostri figli. E mi ha soddisfatto così tanto. Non ho mai provato una felicità grande come quella che provo ora», ha aggiunto la star.

La decisione di porre fine ai tour

Il rocker è poi tornato a parlare della decisione di porre fine ai tour, come promesso dopo il Farewell Yellow Brick Road Tour, terminato nel luglio 2023.

«Come già sapete, ho deciso di non andare più in tour perché ho 77 anni. Ho fatto tutto quello che c'era da fare: suonare. Ci sono riuscito», ha aggiunto. «Devo ancora fare spazio, perché avrò ancora musica nella mia vita. Ma la cosa più importante nella mia vita sono David, Zachary ed Elijah, la mia famiglia e i miei amici. Ho trovato l'utopia e sono così emozionato».

«Elton John: Never Too Late» debutterà su Disney+ il 13 dicembre, dopo una proiezione limitata in alcune sale.

