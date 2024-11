Elton John

Elton John, il leggendario Rocket, Man racconta la sua lotta contro il diabete e confessa le sue fantasie culinarie in un'intervista senza filtri.

Covermedia

Elton John, oggi 77enne, ha svelato dettagli sulla sua rigorosa dieta per il diabete durante una chiacchierata sincera al podcast «Ruthie's Table» l'11 novembre.

Diagnosticato con il diabete di tipo 2 nei primi anni 2000, il cantante ha lavorato duramente per mantenere sotto controllo la glicemia attraverso una dieta attenta.

«Posso mangiare una mela, posso assaggiare un po' di melone», ha spiegato Elton. «Se si è ragionevoli, non si alza troppo la glicemia».

Tuttavia l'artista ha confessato che spesso sogna dolci ricchi di zuccheri come cioccolato e gelato. «Ma quello che bramo davvero è il cioccolato e il gelato», ha ammesso con un pizzico di rammarico. «Non posso nemmeno assaggiare il gelato».

Le sue fantasie culinarie

L'icona musicale ha poi descritto il suo «ultimo pasto da condannato», ossia quel banchetto ideale che sceglierebbe come ultimo, se fosse sul punto di essere giustiziato.

«Amo tutti i cibi che non mi fanno bene», ha rivelato Elton. «Pollo fritto, ciambelle. Se dovessi scegliere un pasto da condannato, sarebbe solo dolci perché ora non posso mangiarli. Quindi, metterei gelato, ciambelle, torta di mele, crumble di rabarbaro, e così via».

Infine Elton ha raccontato cosa preferisce mangiare prima di salire sul palco. «Probabilmente un piccolo filetto e delle verdure», ha spiegato. «Solo un po' di proteine e verdure, perché non puoi salire sul palco se ti senti come se stessi per svenire. È molto spiacevole. Questo sarebbe il mio rituale».

