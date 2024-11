Elton John

Il cantante è stato colpito da una grave infezione a luglio e da allora non riesce più a vedere da un occhio.

Elton John aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute.

Il 77enne ha rivelato di non riuscire più a vedere dall'occhio destro, a causa di una grave infezione da cui è stato colpito in estate.

Parlando con Robin Roberts durante «Good Morning America», il rocker ha ammesso che la perdita parziale della vista gli stia impedendo di dedicarsi alla musica. «Sfortunatamente ho perso la vista all'occhio destro a luglio a causa di un'infezione contratta nel sud della Francia», ha condiviso la star. «Non vedo da quattro mesi, e anche l'occhio sinistro non è al top».

«C'è speranza che tutto vada bene»

Elton spera che la vista migliori ma al momento è praticamente impossibile scrivere nuove canzoni o tornare in studio.

«C'è speranza che tutto vada bene», ha detto la rockstar a Robin. «Ma sono un po' bloccato in questo momento perché posso fare cose come queste, (l'intervista), ma andare in studio e registrare, non lo so. Perché non riesco a leggere nemmeno un testo al momento».

«Per il momento tutto ciò è perso»

Durante la cerimonia del Rock And Roll Hall Of Fame dello scorso anno, Elton aveva rivelato di essere al lavoro su un nuovo album: il progetto al momento è in fase di stallo. «È da un po' che non faccio nulla e ora devo solo darmi una mossa».

Il cantante aveva parlato per la prima volta del problema all'occhio a settembre durante un'intervista con Variety: «Quello che è successo al mio occhio è veramente angosciante».

«Ero abituato ad alzarmi presto la mattina, leggere tutti i quotidiani, dare un'occhiata alle classifiche, guardare tutto, come il mondo si stesse evolvendo a livello creativo. Per il momento tutto ciò è perso».

