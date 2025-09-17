  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo musica Elton John trasforma le sue rotule in gioielli d'oro: «Sembrano un reperto antico, quasi egizio»

Covermedia

17.9.2025 - 11:00

Elton John
Elton John

Dopo l'operazione alle ginocchia, la popstar ha affidato le ossa al gioielliere Theo Fennell. Ne sono nati un ciondolo e una spilla unici al mondo. «Sono pezzi senza tempo che dureranno per secoli», racconta il cantante.

Covermedia

17.09.2025, 11:00

17.09.2025, 11:16

Rotule trasformate in gioielli d'oro: solo Elton John poteva rendere glam perfino una doppia operazione alle ginocchia.

Nel documentario «Touched by Gold», presentato dal World Gold Council, la popstar ha svelato come le sue ossa siano diventate un ciondolo e una spilla unici al mondo, tra diamanti, incisioni latine e una buona dose di autoironia.

All'inizio del 2024, dopo un delicato intervento di sostituzione delle ginocchia, il cantante di «Rocket Man» ha chiesto di poter conservare le rotule rimosse e le ha affidate al celebre gioielliere Theo Fennell.

«Quando mi hanno tolto le rotule, prima la sinistra e poi la destra, ho chiesto al chirurgo se potevo tenerle. Era piuttosto sorpreso, poi ho chiamato Theo», ricorda Elton. «Gli ho detto: fai quello che vuoi con loro».

«Sembra un reperto antico, quasi egizio»

Fennell ha spiegato il procedimento: «Abbiamo dovuto cuocerle per asciugarle. Poi diventano simili alla pietra pomice, molto porose. Così le abbiamo rivestite con acetato e lucidate».

Da quel processo è nato un ciondolo d'oro e diamanti che custodisce la rotula destra dell'artista. «Quella è la mia rotula destra», ha indicato Elton, oggi 78enne.

«Il mio chirurgo ha detto che erano le ginocchia peggiori che avesse mai operato. Sembra un reperto antico, quasi egizio».

Il ciondolo porta inciso in latino il motto «Non mi inchinerò mai più a nessun uomo».

E non è tutto: dalla rotula sinistra è nata una spilla d'oro. «Credo davvero che siano pezzi senza tempo, che dureranno per secoli», ha dichiarato Elton John.

I più letti

Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Tre suore lasciano la casa di riposo e tornano al convento: «Sempre ubbidienti, ma questo è troppo»
Cercatore di funghi muore a Carena
L'ennesimo video scatena preoccupazione sulla salute mentale di Britney Spears

Altre notizie

«Il Festival dello Spettacolo» porta a Milano tre giorni con i vip più amati

«Il Festival dello Spettacolo» porta a Milano tre giorni con i vip più amati

Spettacolo. Hollywood piange Robert Redford: da DiCaprio a Scarlett Johansson, l'omaggio al mito

SpettacoloHollywood piange Robert Redford: da DiCaprio a Scarlett Johansson, l'omaggio al mito

«Catcalling». Anna Falchi difende i fischi per strada: «Non sono molestie, sono complimenti selvaggi». Balivo replica

«Catcalling»Anna Falchi difende i fischi per strada: «Non sono molestie, sono complimenti selvaggi». Balivo replica