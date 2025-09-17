Elton John

Dopo l'operazione alle ginocchia, la popstar ha affidato le ossa al gioielliere Theo Fennell. Ne sono nati un ciondolo e una spilla unici al mondo. «Sono pezzi senza tempo che dureranno per secoli», racconta il cantante.

Covermedia Covermedia

Rotule trasformate in gioielli d'oro: solo Elton John poteva rendere glam perfino una doppia operazione alle ginocchia.

Nel documentario «Touched by Gold», presentato dal World Gold Council, la popstar ha svelato come le sue ossa siano diventate un ciondolo e una spilla unici al mondo, tra diamanti, incisioni latine e una buona dose di autoironia.

All'inizio del 2024, dopo un delicato intervento di sostituzione delle ginocchia, il cantante di «Rocket Man» ha chiesto di poter conservare le rotule rimosse e le ha affidate al celebre gioielliere Theo Fennell.

«Quando mi hanno tolto le rotule, prima la sinistra e poi la destra, ho chiesto al chirurgo se potevo tenerle. Era piuttosto sorpreso, poi ho chiamato Theo», ricorda Elton. «Gli ho detto: fai quello che vuoi con loro».

«Sembra un reperto antico, quasi egizio»

Fennell ha spiegato il procedimento: «Abbiamo dovuto cuocerle per asciugarle. Poi diventano simili alla pietra pomice, molto porose. Così le abbiamo rivestite con acetato e lucidate».

Da quel processo è nato un ciondolo d'oro e diamanti che custodisce la rotula destra dell'artista. «Quella è la mia rotula destra», ha indicato Elton, oggi 78enne.

«Il mio chirurgo ha detto che erano le ginocchia peggiori che avesse mai operato. Sembra un reperto antico, quasi egizio».

Il ciondolo porta inciso in latino il motto «Non mi inchinerò mai più a nessun uomo».

E non è tutto: dalla rotula sinistra è nata una spilla d'oro. «Credo davvero che siano pezzi senza tempo, che dureranno per secoli», ha dichiarato Elton John.