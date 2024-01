Il re del rock tornerà sul palco grazie all'intelligenza artificiale e ad un ologramma. (Foto archivio) Keystone

Elvis Presley tornerà sul palco grazie ad un ologramma e all'intelligenza artificiale, lo spettacolo debutterà a Londra nel 2024 e poi ci sarà un tour in diverse città tra cui Las Vegas, Tokyo e Berlino.

Il re del rock sarà riportato in vita in Elvis Evolution e sarà a grandezza naturale; la compagnia britannica Layered Reality ha messo insieme lo spettacolo utilizzando l'intelligenza artificiale, proiezioni olografiche, realtà aumentata, teatro dal vivo ed effetti multisensoriali per celebrare la vita e l'eredità del cantante.

Promette performance mai viste prima create attraverso l'accesso a migliaia di foto personali e archivi home-video dopo aver stretto un accordo con Authentic Brands Group, proprietaria dei diritti dell'artista.

«Un tributo di nuova generazione alla leggenda musicale che è Elvis Presley», ha spiegato l'amministratore delegato di Layered Reality Andrew McGuinness.

Presley, uno degli artisti che ha venduto più dischi nella storia della musica, morì all'età di 42 anni nella sua villa di Graceland a Memphis, nel Tennessee, nel 1977.

Elvis Evolution arriva dopo il successo dello spettacolo Abba Voyage, che ha trasformato il supergruppo svedese in avatar, ma anche dopo l'esperimento con l'intelligenza artificiale che ha ridato nuova vita alla voce di John Lennon in un pezzo postumo dei Beatles e al film in preprazione sulla vita di Edith Piaf la cui voce sarà ricreata anche dall'IA.

SDA