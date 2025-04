Durante la puntata del 31 marzo di «Obbligo o Verità», condotta da Alessia Marcuzzi, Ema Stokholma ha fatto delle dichiarazioni a dir poco scottanti. IMAGO/ZUMA Press

Le recenti apparizioni televisive di Ema Stokholma hanno scatenato reazioni sui social media da parte di Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, ex compagno della conduttrice radiofonica. Ecco che cosa è accaduto.

Durante la puntata del 31 marzo del programma TV «Obbligo o Verità», Ema Stokholma ha fatto una dichiarazione a dir poco scottante.

Alla domanda se avesse mai fatto l’amore sul luogo di lavoro, la conduttrice radiofonica ha risposto: «Sì, a Ballando [con le stelle]», lasciando immaginare al pubblico che fosse con Angelo Madonia, con cui aveva iniziato una relazione proprio durante la trasmissione.

La reazione dell'attuale compagna del ballerino, Sonia Bruganelli, è stata immediata: «Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors», ha scritto in una storia su Instagram.

Madonia ha ripreso la storia della compagna, aggiungendo: «C’è chi evita i rumors e c’è chi li cerca anche a distanza di anni!». Mostra di più

Un piccolo caos, come scrive «Cosmopolitan Italia», è emerso dalla puntata del 31 marzo di «Obbligo o Verità», condotta da Alessia Marcuzzi.

Durante la trasmissione, una domanda piccante ha portato a una risposta di Ema Stokholma che ha generato diverse reazioni sui social media. Tra queste, quella di Sonia Bruganelli, che ha pubblicato una storia su Instagram, successivamente commentata da Angelo Madonia, ex di Ema.

La vita sentimentale della conduttrice radiofonica è stata al centro dell'attenzione già prima della sua partecipazione al programma.

Durante la puntata di« Verissimo» del 29 marzo, Ema ha dichiarato: «Ho imparato da quest’ultima relazione, è stata tosta uscirne comunque». Sebbene non abbia fatto nomi, una sua foto con Madonia è apparsa sullo schermo accanto a lei.

«In camerino si camerina»

In seguito, come detto, la puntata di «Obbligo o Verità» ha ulteriormente animato il web. Tra gli ospiti c'erano Eleonora Abbagnato, Federico Balzaretti, Rocío Muñoz Morales e, appunto, Stokholma.

Alla domanda «Hai mai fatto l’amore sul luogo di lavoro?», la DJ ha risposto: «Sì, a Ballando [con le stelle]», lasciando immaginare al pubblico un riferimento al ballerino, con cui aveva iniziato una relazione proprio durante la trasmissione.

E ha aggiunto: «In camerino si camerina».

«C’è chi evita i rumors e chi li cerca anche a distanza di anni!»

La dichiarazione ha attirato l'attenzione di molti, anche quella di Bruganelli.

L'ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una storia su Instagram con la frase: «S*sso nei camerini di Ballando con le Stelle, ex concorrente spiffera tutto» e il commento: «Certo che io davvero non avevo capito niente del format. Mi sono fracassata tre costole, sono arrivata sempre ultima e ho anche ballato con un altro maestro per evitare rumors».

Madonia ha ripreso la storia della compagna, aggiungendo: «C’è chi evita i rumors e c’è chi li cerca anche a distanza di anni!».

Resta da vedere se Stokholma risponderà o sceglierà il silenzio.

