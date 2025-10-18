  1. Clienti privati
Abusi Ema Stokholma: «Dal dolore ho tratto forza»

18.10.2025 - 13:00

Ema Stokholma
Ema Stokholma
La madrina del Roma Film Fest 2025 racconta gli abusi subiti da bambina e l'amicizia salvifica con Andrea Delogu.

Ema Stokholma è la madrina della Festa del Cinema di Roma 2025, in programma dal 15 al 26 ottobre.

Volto noto della Rai e dj tra i più amati, la conduttrice franco-italiana porta sul red carpet una testimonianza che va oltre la mondanità. «Con quello che abbiamo vissuto, io e mio fratello potevamo diventare serial killer», ha raccontato in una recente intervista a Leggo, ricordando la violenza subita da parte della madre durante l'infanzia. Una confessione che ha scosso l'opinione pubblica e che Ema ha scelto di condividere per trasformare il dolore in consapevolezza.

Fuggita di casa a 15 anni, la Stokholma ha trovato in Italia una seconda possibilità. Prima la musica, poi la radio e la televisione le hanno permesso di costruire una carriera libera da compromessi, fatta di ironia e autenticità. «L'arte e la radio mi hanno salvata – ha spiegato – perché mi hanno insegnato a esprimere ciò che non potevo dire».

Accanto a lei, da anni, l'amica inseparabile Andrea Delogu: «È meglio di un marito, perché c'è sempre», ha detto la conduttrice, sottolineando la forza di un legame fondato su fiducia e sostegno reciproco.

Alla Festa del Cinema di Roma, Ema sarà presente alle cerimonie di apertura e chiusura della manifestazione. Nei prossimi mesi la conduttrice tornerà anche in radio con «La Pennicanza» su Rai Radio 2 e con un nuovo progetto musicale in collaborazione con artisti emergenti italiani e francesi, confermando la sua voglia di continuare a trasformare il dolore in arte.

