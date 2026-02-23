Non solo musicaEma Stokholma guida il «PrimaFestival» di Sanremo 2026
23.2.2026 - 11:00
Dal 21 al 28 febbraio su Rai 1 guida la striscia che anticipa il «Festival di Sanremo».
Ema Stokholma è la protagonista del «PrimaFestival», la striscia che accompagna il pubblico verso il «Festival di Sanremo» 2026.
Dal 21 al 28 febbraio, ogni sera su Rai 1, la conduttrice e DJ racconta backstage e curiosità dal Teatro Ariston insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi, in un appuntamento ormai centrale nel palinsesto sanremese.
In un’intervista di presentazione rilasciata a Rai.it, ha spiegato che l’obiettivo è «raccontare il Festival da vicino, tra retroscena e atmosfera vera», offrendo uno sguardo diretto sugli artisti e sui preparativi della kermesse.
«Il bello è vivere quell’energia ogni giorno», ha aggiunto, sottolineando l’importanza del contatto costante con la città e con il pubblico.