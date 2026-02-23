  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Non solo musica Ema Stokholma guida il «PrimaFestival» di Sanremo 2026

Covermedia

23.2.2026 - 11:00

Ema Stokholma
Ema Stokholma

Dal 21 al 28 febbraio su Rai 1 guida la striscia che anticipa il «Festival di Sanremo».

Covermedia

23.02.2026, 11:00

23.02.2026, 12:37

Ema Stokholma è la protagonista del «PrimaFestival», la striscia che accompagna il pubblico verso il «Festival di Sanremo» 2026.

Dal 21 al 28 febbraio, ogni sera su Rai 1, la conduttrice e DJ racconta backstage e curiosità dal Teatro Ariston insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi, in un appuntamento ormai centrale nel palinsesto sanremese.

In un’intervista di presentazione rilasciata a Rai.it, ha spiegato che l’obiettivo è «raccontare il Festival da vicino, tra retroscena e atmosfera vera», offrendo uno sguardo diretto sugli artisti e sui preparativi della kermesse.

«Il bello è vivere quell’energia ogni giorno», ha aggiunto, sottolineando l’importanza del contatto costante con la città e con il pubblico.

Pochi giorni al via. Ecco la profezia di Fiorello su Fedez e Masini a Sanremo: «Vince lui, anzi no: vincono in due»

Pochi giorni al viaEcco la profezia di Fiorello su Fedez e Masini a Sanremo: «Vince lui, anzi no: vincono in due»

Gli altri impegni della speaker

L’impegno televisivo si affianca a quello radiofonico: la voce di Rai Radio 2 prosegue infatti la conduzione di «Back2Back», format pomeridiano che continua anche durante la settimana sanremese.

La presenza al «PrimaFestival» rappresenta il fulcro degli appuntamenti di febbraio, con collegamenti quotidiani dall’Ariston per tutta la durata della manifestazione.

Terminata la settimana del «Festival di Sanremo», la conduttrice tornerà alla programmazione radio e ai DJ set già calendarizzati tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2026.

Musica. Duetto esclusivo di Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026. Ecco in quale sera

MusicaDuetto esclusivo di Eros Ramazzotti e Alicia Keys a Sanremo 2026. Ecco in quale sera

I più letti

Ai BAFTA il principe William appare stanco e ammette: «Non sono sereno». Kate in lacrime per «Hamnet»
Marie-Therese Nadig aveva solo 17 anni: «Un fondista scavalcò il filo spinato per raggiungere noi donne»
Addestra il suo cane in modo che smaltisca illegalmente i rifiuti al suo posto
Nuove regole per i media negli USA? Colbert bloccato dalla CBS, ma l’intervista vietata vola online
Pescatore cattura un pesce siluro gigante nel Lago di Costanza, ecco quanto misura

Altre notizie

Politica. Nuove accuse ad Andrea: «Massaggi a spese dei contribuenti»

PoliticaNuove accuse ad Andrea: «Massaggi a spese dei contribuenti»

Tra teatro e TV. Lino Guanciale: «Anch’io ero povero»

Tra teatro e TVLino Guanciale: «Anch’io ero povero»

Battuti DiCaprio e Chalamet. A sorpresa Robert Aramayo trionfa ai BAFTA 2026: «Non riesco a crederci»

Battuti DiCaprio e ChalametA sorpresa Robert Aramayo trionfa ai BAFTA 2026: «Non riesco a crederci»