Ema Stokholma

Dal 21 al 28 febbraio su Rai 1 guida la striscia che anticipa il «Festival di Sanremo».

Covermedia Covermedia

Ema Stokholma è la protagonista del «PrimaFestival», la striscia che accompagna il pubblico verso il «Festival di Sanremo» 2026.

Dal 21 al 28 febbraio, ogni sera su Rai 1, la conduttrice e DJ racconta backstage e curiosità dal Teatro Ariston insieme a Carolina Rey e Manola Moslehi, in un appuntamento ormai centrale nel palinsesto sanremese.

In un’intervista di presentazione rilasciata a Rai.it, ha spiegato che l’obiettivo è «raccontare il Festival da vicino, tra retroscena e atmosfera vera», offrendo uno sguardo diretto sugli artisti e sui preparativi della kermesse.

«Il bello è vivere quell’energia ogni giorno», ha aggiunto, sottolineando l’importanza del contatto costante con la città e con il pubblico.

Gli altri impegni della speaker

L’impegno televisivo si affianca a quello radiofonico: la voce di Rai Radio 2 prosegue infatti la conduzione di «Back2Back», format pomeridiano che continua anche durante la settimana sanremese.

La presenza al «PrimaFestival» rappresenta il fulcro degli appuntamenti di febbraio, con collegamenti quotidiani dall’Ariston per tutta la durata della manifestazione.

Terminata la settimana del «Festival di Sanremo», la conduttrice tornerà alla programmazione radio e ai DJ set già calendarizzati tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera 2026.