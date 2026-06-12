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Non solo musica Ema Stokholma: «Ho dormito con Achille Lauro». Poi confessa un nuovo amore

Covermedia

12.6.2026 - 16:30

Ema Stokholma
Ema Stokholma

La conduttrice chiarisce il rapporto con il cantante e rivela di vivere una storia che l'ha resa «molto innamorata». La posizione sui figli, però, non cambia.

Covermedia

12.06.2026, 16:30

12.06.2026, 16:32

«Ho dormito con Achille Lauro, ma non è successo niente».

Con questa frase Ema Stokholma mette fine alle voci che per anni hanno accompagnato il suo rapporto con il cantante. Nell'intervista rilasciata a «Chi», però, la conduttrice parla soprattutto di un'altra novità: l'arrivo di un nuovo amore.

Il passaggio dedicato ad Achille Lauro è tra quelli che hanno attirato maggiore attenzione.

La speaker di Rai Radio 2 precisa che tra loro non c'è mai stata una relazione sentimentale. Nessuna storia nascosta, dunque, ma un episodio che nel tempo ha alimentato indiscrezioni e curiosità.

La notizia più importante riguarda invece il presente. «Ho incontrato una persona e sono molto innamorata ed è bello, era da tanto che non mi succedeva», racconta la conduttrice, spiegando di vivere una fase particolarmente serena della sua vita privata.

Pur scegliendo di non rivelare l'identità del compagno, lascia intendere quanto questa relazione abbia cambiato il suo equilibrio quotidiano.

L'amore, però, non modifica alcune convinzioni maturate negli anni.

La Stokholma conferma di non desiderare figli e spiega con estrema chiarezza il motivo della sua scelta: «Ho fatto tanta fatica a trovare un equilibrio, ad avere il mio spazio, e non voglio rimettere tutto in discussione». Una posizione che considera indipendente dalla persona che oggi ha accanto.

Mentre la sua vita sentimentale attraversa una fase nuova, Ema Stokholma continua a essere uno dei volti di riferimento di Rai Radio 2.

La conduttrice è attualmente al timone di «Radio2 Social Club» accanto a Luca Barbarossa e nei prossimi giorni sarà protagonista anche degli appuntamenti estivi dell'emittente, a partire dal concerto Radio2Live in programma a Cosenza il 12 giugno.

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