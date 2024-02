Emanuel Lo

Il noto coreografo e insegnante di danza ha raccontato a Silvia Toffanin alcuni retroscena sulla relazione con la cantante.

Emanuel Lo, noto coreografo e insegnante di danza, ha recentemente rilasciato un'intervista a Verissimo, il celebre talk show televisivo condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua storia d'amore ventennale con la cantante Giorgia.

Questa relazione, caratterizzata da alti e bassi, inclusa una separazione durata un anno, ha catturato l'attenzione del pubblico per la profondità e sincerità delle emozioni condivise.

Emanuel Lo ha descritto la loro storia come un viaggio di crescita condivisa, sottolineando come, nonostante le sfide, il loro amore sia rimasto forte nel corso degli anni.

«Lei mi supporta e mi sopporta. Metà della mia vita l'ho dedicata a lei. A un certo punto uno tira le somme, la strada è stata lunga. 20 anni sono tanti, è stato bello ed è bello in tutte le fasi. Ci siamo lasciati più di una volta per tanti motivi, personali o di coppia. Alcune volte fa bene lasciarsi, noi ci siamo lasciati anche per un anno. Quando ci ritrovammo, era il 2007, ci siamo rinnamorati o forse l'amore non era mai andato via».

Durante il periodo di separazione, entrambi hanno vissuto momenti di riflessione che li hanno portati a rinnovare il loro impegno l'uno verso l'altro. Il loro legame è stato rafforzato dalla nascita del figlio Samuel, che ha aggiunto una nuova dimensione alla loro relazione.

«Ci siamo anche lasciati, non ci siamo fatti mancare niente, la separazione, il rincontro, l’odio, l’amore, la vicinanza, la lontananza»​​.

Covermedia