A «Belve», Emanuele Filiberto di Savoia si racconta tra amanti e droga

Emanuele Filiberto

Andrà in onda stasera il programma di Francesca Fagnani su Rai 2. Tra le altre guest star anche Patty Pravo e Raoul Bova.

Ospite di Francesca Fagnani a «Belve», Emanuele Filiberto di Savoia ha raccontato molti dei suoi altarini passati. Tra cui l’utilizzo di cocaina.

«È una cosa che ho sempre detto. Va con il fatto di esser chiusi, introversi, di non poter affrontare l'altro in una maniera normale e sana come oggi potrei fare. Questi paradisi artificiali ti aprivano e ti facevano mostrare dei sentimenti che normalmente non avresti mai mostrato. (Di droghe, ndr) Ce ne son state parecchie, però a quell'epoca andava molto la cocaina purtroppo».

L’intervista integrale andrà in onda stasera su Rai2, e tra gli argomenti dibattuti ci sarà anche quello dei tradimenti coniugali ai danni della moglie Clotilde Courau.

«Purtroppo sono successi: ci sono state delle spiegazioni, ci sono stati dei perdoni, non subito (…) C’è un grandissimo amore e un grandissimo rispetto tra di noi, ed è andato oltre i tradimenti».

Anche la responsabilità dei suoi antenati negli anni del Fascismo ha avuto spazio nel salotto della Fagnani.

«Mio padre ha sbagliato a non chiedere scusa per le leggi razziali. Mio padre è una persona che ha avuto per sua educazione un grandissimo rispetto della sua famiglia e del suo casato. Io avrei voluto che facesse quello che ho fatto io ben dopo: mi scuso per le leggi razziali. Però qualcosa che lui ha avuto più di me, che è il rispetto per la sua famiglia e la sua storia, non poteva fargli dire queste cose. Questo è stato sbagliato».

Covermedia