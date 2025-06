Emanuele Filiberto vuole i gioielli di famiglia. Imago

Emanuele Filiberto di Savoia esprime il suo disappunto dopo la decisione del Tribunale di Roma che assegna i gioielli della Corona allo Stato italiano. Considera questi oggetti come simboli storici e non solo come beni di valore economico.

Emanuele Filiberto di Savoia ha espresso la sua delusione in un'intervista al settimanale «Oggi», a seguito della sentenza del Tribunale di Roma che ha stabilito che i gioielli della Corona appartengono allo Stato italiano.

Secondo il principe, questi gioielli non sono semplicemente oggetti di valore, ma rappresentano simboli della storia unitaria d'Italia e della monarchia costituzionale che ha servito il Paese fino alla sua abolizione.

Ricorso alla Corte Europea

Dopo il verdetto, Emanuele Filiberto e le sue zie, Maria Gabriella, Maria Pia e Maria Beatrice, stanno considerando di rivolgersi alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Vogliono non solo la restituzione dei gioielli custoditi presso la Banca d'Italia, ma anche un risarcimento per i beni immobili privati confiscati a re Umberto.

Il principe sottolinea che si tratta di proprietà private, acquisite nel corso dei secoli con fondi familiari o eredità, e critica l'esproprio come un atto di vendetta politica.

Promesse non mantenute

Emanuele Filiberto critica anche il mancato rispetto delle promesse fatte dallo Stato italiano al momento della revoca dell'esilio per i discendenti maschi di Casa Savoia.

Un accordo, firmato tramite l'ambasciata in Svizzera, prevedeva che suo padre ricevesse un'abitazione e un rientro dignitoso in Italia, ma nulla di ciò è stato realizzato.

Opinione pubblica contraria

Tuttavia, un sondaggio pubblicato sempre da «Oggi» rivela che la maggioranza degli italiani non condivide la posizione di Emanuele Filiberto.

Il 62,4% degli intervistati ritiene che i beni debbano rimanere allo Stato italiano, mentre il 18,4% non si esprime. Inoltre, oltre la metà degli intervistati ha un'opinione negativa sui Savoia e sulla loro storia.

