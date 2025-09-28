Emanuele Filiberto in politica? Keystone

Emanuele Filiberto di Savoia lascia aperta l'ipotesi di un impegno politico, forte di un sondaggio che ne certifica la popolarità, ma tra consenso e scetticismo il dibattito resta acceso.

Hai fretta? blue News riassume per te Emanuele Filiberto di Savoia non esclude un futuro in politica, pur dedicandosi oggi ad attività filantropiche e culturali.

Un sondaggio Eumetra evidenzia il suo altissimo livello di notorietà (92%) e un buon gradimento, con il 44% che gli attribuisce valutazioni medio-alte.

Le reazioni restano contrastanti: per alcuni i dati sono incoraggianti, per altri il suo successo deriva dal restare «al di sopra delle parti». Mostra di più

Emanuele Filiberto di Savoia non chiude del tutto la porta a un futuro impegno politico. «Ora sono impegnato in attività filantropiche e culturali ma mai dire mai. In futuro potrei optare per la politica».

Questa la sua dichiarazione dopo che un sondaggio da lui commissionato all’istituto Eumetra ha evidenziato la sua altissima notorietà tra gli italiani (92%) e un consenso non trascurabile: il 30% lo valuta tra 6 e 7, mentre il 14% gli assegna un voto tra 8 e 9.

Il settimanale «Oggi» ricorda però come i suoi precedenti tentativi in politica non siano stati particolarmente fortunati. All'interno dello stesso mondo monarchico le opinioni restano divise.

Tra incoraggiamenti e scetticismo

Da un lato, il suo collaboratore Alessandro Santini vede nel sondaggio un segnale incoraggiante: «Percentuali che dovrebbero far riflettere: si tratta di numeri ben superiori a quelli di alcuni leader politici».

Dall'altro, Ugo d'Atri, presidente delle Guardie del Pantheon, appare scettico: «Il Principe Filiberto ha successo perché si pone al disopra delle parti. Ora ha il cuore e la mente occupata dalle tante iniziative di beneficenza e poi, anzi prima di tutto, c’è l'amore per la sua Abascal. Il principe non si farà tentare dalle sirene della politica».

La sua figura, tra mondanità e filantropia continua dunque a suscitare curiosità e divisioni.

Se in un certo senso i numeri del sondaggio Eumetra sembrano aprire scenari inattesi, le voci critiche che invitano alla prudenza non mancano. Resta il fatto che il principe non esclude nulla: il futuro politico, per ora, è solo un'ipotesi, ma sufficiente a riaccendere il dibattito.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.