Emanuele Filiberto con Adriana Abascal (immagine d'archivio). Imago

Dopo mesi di voci e una crisi, il principe si mostra di nuovo con Adriana Abascal: in Giappone la relazione torna sotto i riflettori.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Emanuele Filiberto e Adriana Abascal ufficializzano la riconciliazione in Giappone.

Dopo il divorzio, la relazione esce allo scoperto pure in contesti pubblici.

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Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal scelgono il Giappone per confermare pubblicamente il loro ritorno di fiamma.

Durante un viaggio a Tokyo, il principe appare accanto alla compagna, mentre con loro c'è anche la figlia Vittoria, destinata a raccoglierne l'eredità. Ma nelle immagini condivise sui social, non compaiono mai insieme tutte e tre le figure.

Secondo quanto mostrato dallo stesso Emanuele Filiberto su Instagram, il soggiorno nipponico si è svolto tra eventi culturali, mostre e appuntamenti esclusivi.

Adriana Abascal, con cui la relazione dura da oltre un anno, era al suo fianco dopo una recente rottura. Come riferito da fonti vicine alla donna, la separazione annunciata a dicembre sarebbe stata legata a motivi personali e religiosi, in particolare alla difficoltà di frequentare un uomo ancora sposato.

La situazione è cambiata nelle ultime settimane: secondo quanto dichiarato dallo stesso principe al settimanale «Oggi», il matrimonio con Clotilde Courau era in realtà concluso già da tempo, anche se gestito lontano dai riflettori.

Eventi ufficiali e nuovi equilibri familiari

Il viaggio in Giappone segna però una svolta più visibile. La coppia partecipa a eventi ufficiali legati agli Ordini dinastici di Casa Savoia, tra cui serate benefiche a sostegno del Savoia Art Institute.

«Promuovere la sensibilità significa formare persone migliori», scrive il principe sui social.

Accanto a lui, Adriana Abascal si mostra in abiti d'alta moda, confermando un ruolo sempre più centrale e pubblico. La sua presenza non è più defilata, ma parte integrante della vita del principe.

Resta invece più discreta la posizione di Vittoria: pur essendo presente nel viaggio, non appare mai insieme ad Adriana nelle foto diffuse.

Una scelta che, secondo osservatori e media di gossip, potrebbe riflettere equilibri familiari ancora in evoluzione.