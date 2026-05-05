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Allo scoperto Emanuele Filiberto e Adriana in Giappone: c'è anche la figlia Vittoria, ma resta in disparte

fon

5.5.2026

Emanuele Filiberto con Adriana Abascal (immagine d'archivio).
Emanuele Filiberto con Adriana Abascal (immagine d'archivio).
Imago

Dopo mesi di voci e una crisi, il principe si mostra di nuovo con Adriana Abascal: in Giappone la relazione torna sotto i riflettori.

Redazione blue News

05.05.2026, 09:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Emanuele Filiberto e Adriana Abascal ufficializzano la riconciliazione in Giappone.
  • Dopo il divorzio, la relazione esce allo scoperto pure in contesti pubblici.
  • Vittoria resta defilata e non appare con la nuova compagna del padre.
Mostra di più

Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal scelgono il Giappone per confermare pubblicamente il loro ritorno di fiamma.

Durante un viaggio a Tokyo, il principe appare accanto alla compagna, mentre con loro c'è anche la figlia Vittoria, destinata a raccoglierne l'eredità. Ma nelle immagini condivise sui social, non compaiono mai insieme tutte e tre le figure.

Secondo quanto mostrato dallo stesso Emanuele Filiberto su Instagram, il soggiorno nipponico si è svolto tra eventi culturali, mostre e appuntamenti esclusivi.

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Adriana Abascal, con cui la relazione dura da oltre un anno, era al suo fianco dopo una recente rottura. Come riferito da fonti vicine alla donna, la separazione annunciata a dicembre sarebbe stata legata a motivi personali e religiosi, in particolare alla difficoltà di frequentare un uomo ancora sposato.

La situazione è cambiata nelle ultime settimane: secondo quanto dichiarato dallo stesso principe al settimanale «Oggi», il matrimonio con Clotilde Courau era in realtà concluso già da tempo, anche se gestito lontano dai riflettori.

Eventi ufficiali e nuovi equilibri familiari

Il viaggio in Giappone segna però una svolta più visibile. La coppia partecipa a eventi ufficiali legati agli Ordini dinastici di Casa Savoia, tra cui serate benefiche a sostegno del Savoia Art Institute.

«Promuovere la sensibilità significa formare persone migliori», scrive il principe sui social.

Accanto a lui, Adriana Abascal si mostra in abiti d'alta moda, confermando un ruolo sempre più centrale e pubblico. La sua presenza non è più defilata, ma parte integrante della vita del principe.

Resta invece più discreta la posizione di Vittoria: pur essendo presente nel viaggio, non appare mai insieme ad Adriana nelle foto diffuse.

Una scelta che, secondo osservatori e media di gossip, potrebbe riflettere equilibri familiari ancora in evoluzione.

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